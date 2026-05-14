Liberaron al menor acusado de ser cómplice del tiroteo en San Cristóbal

La Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva del adolescente imputado por el tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristobal.

La Cámara de Apelaciones de Rafaela resolvió liberar al adolescente acusado de cómplice en el tiroteo ocurrido en la escuela de San Cristóbal.

La Cámara de Apelaciones de Rafaela resolvió liberar al adolescente de 16 años acusado de haber participado como cómplice en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, y otros ocho estudiantes resultaron heridos.

La decisión fue tomada por el juez Matías Drivet, quien hizo lugar al recurso presentado por la defensa y dejó sin efecto la prisión preventiva de 90 días que había sido dictada el pasado 9 de abril. El menor continuará imputado como partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio, aunque permanecerá en libertad bajo estrictas condiciones.

Entre las medidas impuestas, deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tendrá prohibido utilizar redes sociales y no podrá regresar a San Cristóbal mientras avance la investigación judicial.

Detenido tras el tiroteo Hasta ahora, el adolescente permanecía alojado en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores. Durante la audiencia realizada este jueves en Rafaela, la Cámara consideró que mantenerlo detenido en esta etapa del proceso resultaba una medida “desproporcionada”.

La causa se desprende del brutal ataque ocurrido el 30 de marzo pasado, cuando otro adolescente de 15 años ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego dentro de la escuela. Ian Cabrera murió durante el episodio y otros alumnos sufrieron heridas de distinta consideración.