Tras la trágica muerte de Ian Cabrera, vuelven las clases en la escuela de San Cristóbal: cómo será el regreso

La Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal retomará las clases de forma gradual a dos semanas de la muerte de Ian Cabrera , en medio del tiroteo que llevó a cabo otro estudiante del establecimiento.

La Justicia estableció la reanudación de las actividades educativas en la institución educativa de Santa Fe , a partir del miércoles 15 de abril, mientras continúa la investigación del caso.

Antes del regreso de los estudiantes, entre lunes y martes se realizarán tareas de limpieza, organización y acondicionamiento en distintas áreas del edificio. Ese trabajo previo forma parte del esquema definido para la reapertura del establecimiento.

Según lo informado, el regreso será escalonado y alcanzará a los distintos niveles educativos. En paralelo, el resto de las escuelas de San Cristóbal continuará con clases en sus horarios habituales. En esos establecimientos también habrá actividades pedagógicas acompañadas por espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento.

El comunicado difundido por la institución detalló el cronograma previsto para cada nivel. En el Nivel Inicial, el martes se llevarán a cabo reuniones entre los equipos docentes y las familias. Esos encuentros tendrán lugar en la sede de la Delegación Regional de Educación en San Cristóbal .

Familiares, amigos y compañeros de aula se reunieron afuera de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal para despedir a Ian.

Para el miércoles y el jueves se programaron actividades lúdicas. El viernes, en tanto, se realizará un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes. En esa instancia se planificarán las actividades educativas.

En el Nivel Primario también habrá un esquema específico. El miércoles y el jueves se desarrollarán reuniones entre docentes, equipos directivos y familias. Esos encuentros estarán organizados por grados y tendrán como objetivo generar espacios de escucha. El viernes se concretará el regreso de los estudiantes al edificio escolar.

Para el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, la vuelta a clases comenzará el miércoles con horario reducido. Además, se previeron instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días posteriores se avanzará con una reincorporación gradual de contenidos. De acuerdo con lo comunicado, en esa etapa se priorizarán espacios de intercambio y acompañamiento.

En el turno mañana del Nivel Secundario, la modalidad será distinta. Los estudiantes participarán de rondas de diálogo organizadas por grupos de cursos. Esos encuentros estarán a cargo de docentes elegidos por los propios alumnos. También contarán con el acompañamiento de facilitadores de la convivencia. Según se precisó, las rondas continuarán hasta alcanzar a la totalidad del alumnado.