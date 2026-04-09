Tiroteo escolar de San Cristóbal: imputaron al segundo detenido por "rol activo" en el ataque

La investigación por el tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de San Cristóbal sumó este jueves una definición judicial. El adolescente de 16 años, detenido el pasado lunes, fue imputado por una serie de delitos graves que complican su situación procesal, a diferencia del tirador, quien por tener 15 años fue declarado no punible.

Ante la jueza Laura Lencina y el juez juvenil José Boaglio , la fiscal de Menores Carina Gerbaldo acusó al joven de ser una pieza clave en la logística del ataque que terminó con la vida de Ian Cabrera, de 13 años.

Lo que inicialmente se investigaba como un posible encubrimiento evolucionó en una participación necesaria tras el análisis de dispositivos electrónicos del imputado.

Con estos datos, el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) indicó que el adolescente, detenido en la localidad de Nelson , era un "colaborador estrecho" que conocía el plan de antemano.

La investigación del caso detectó que el ataque no fue un hecho aislado, sino que estaba imbuido en una subcultura digital específica: la True Crime Community.

Qué es la True Crime Community

Un informe oficial, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (STIA), identificó la TCC como "un fenómeno conformado por una comunidad digital cuyos miembros se caracterizan por dedicarse a la investigación, fascinación y, en algunos casos, la emulación de perpetradores de homicidios masivos y ataques indiscriminados a civiles con armas de fuego".

Se describe en dicho documento que la comunidad opera de forma descentralizada y transnacional, principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a este tipo de ataques.

Como elemento de cohesión entre sus miembros, se comparte de manera ideológica "una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores", de acuerdo con lo expuesto en el informe. Además, se suma una tendencia “nihilista”, descrita como una especie de "efecto contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización".

Cómo sigue la causa

Tras la lectura de los cargos, la Justicia dispuso un cuarto intermedio para debatir qué medidas se aplicarán durante el proceso.

El punto central es determinar si, por tener 16 años, permanecerá bajo prisión preventiva o si se le otorgará algún régimen de libertad restringida.