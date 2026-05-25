Un nene de 9 años bajó en bicicleta, cruzó la Panamericana y murió atropellado

La víctima fue identificada como Benjamín Díaz. El conductor, de 29 años, quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

El menor murió tras ser atropellado en la Panamericana a la altura de Pilar.

Un trágico siniestro vial ocurrió en las vías de la autopista Panamericana este domingo por la noche. Benjamín Díaz, de tan solo 9 años, murió de forma instantánea tras ingresar de manera imprevista a la traza asfáltica a bordo de su bicicleta.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando el menor de edad se encontraba jugando con un grupo de amigos en las inmediaciones de la autopista.

Por causas que aún se investigan, el menor descendió por una lomada lindera a alta velocidad y no consiguió frenar a tiempo el rodado. La inercia lo llevó a quedar en medio del kilómetro 44 del ramal Pilar.

En ese preciso momento, un automóvil Volkswagen Vento de color oscuro que circulaba por el carril lo embistió, ya que su conductor no habría tenido margen de maniobra para esquivarlo.

La situación del conductor La situación procesal del automovilista, un joven de 29 años, se complicó cuando las autoridades policiales procedieron a su aprehensión inmediata tras ser imputado bajo la carátula de homicidio culposo.