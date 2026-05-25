Una adolescente llegó golpeada a la escuela, denunció que su papá la violaba y lo detuvieron

Un aberrante caso de violencia familiar y abuso sexual intrafamiliar conmocionó a la comunidad rural de Carolina , en las cercanías de Goya, Corrientes . Una adolescente denunció en su escuela los abusos en manos de su papá. Además de ella, se comprobó que su hermana menor también sufría este calvario.

El hecho salió a la luz el pasado martes 12 de mayo, cuando la adolescente ingresó al establecimiento educativo con heridas en su cuerpo. Al notar las marcas, una profesora la apartó del grupo para indagar sobre su situación.

En ese momento, entre lágrimas, la menor reveló que su progenitor la sometía a vejaciones recurrentes, un calvario que también padecía su hermana de 11 años.

Además, explicó que las marcas correspondían a un castigo que el hombre le había propinado el día anterior utilizando cables , con el objetivo de infundirles terror y obligarlas a mantener los abusos en secreto. Los ataques ocurrían aprovechando los momentos en que la madre no estaba en la vivienda.

Tras la denuncia radicada por la dirección del colegio, la Policía de Corrientes y la Fiscalía de Goya , conducida por la doctora María Eugenia Ballará , coordinaron la asistencia urgente de las víctimas.

Así, en el Hospital Regional de Goya, se constataron lesiones compatibles con abusos sexuales crónicos y de larga data en ambas niñas.

Con esto como prueba de cargo, un juez de Garantías ordenó la inmediata detención e imputación del padre.

Ahora, las menores fueron internadas bajo observación médica y contención psicológica. Para preservar su integridad y evitar la revictimización, la fiscalía solicitó que sus testimonios formales se realicen mediante Cámara Gesell. También citaron al hermanastro de las víctimas a declarar.