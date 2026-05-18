Piden justicia por el adolescente que atropellaron y mataron en Chascomús: qué dice el examen forense

La muerte de Kevin Martínez (15) en Chascomús generó conmoción entre la comunidad. Sus amigos y familia anunciaron una movilización para pedir justicia por su caso. En el comunicado que circula por redes sociales reclamaron que al adolescente "le arrebataron la vida" .

El hecho ocurrió el pasado viernes cuando el fallecido circulaba en una motocicleta Honda XR 150 junto a otro joven de 17 años . Ambos fueron embestidos por un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años . Tras el impacto, los adolescentes sufrieron heridas de gravedad y quedaron tendidos en el suelo a la espera de asistencia médica.

Según el parte policial, la moto en la que viajaban los menores tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo . No obstante, los investigadores descartaron la versión de una persecución previa, señalando que la conductora del auto habría atropellado a los jóvenes de manera accidental al no verlos.

Mientras esperaba ser atendido por el personal médico, y con los mismos presentes, un vecino comenzó a golpearlo repetidas veces.

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Es contra este hombre y los encargados del operativo a quienes apuntan los allegados del menor. En la convocatoria, fechada para esta jornada a las 16, se dictó: "Invitamos a todos los que quieran acompañar esta causa a marchar pacíficamente, con respeto y unión, para pedir que esto no quede impune".

El comunicado de la Municipalidad

Por su parte, este mismo lunes, desde la Municipalidad de Chascomús compartieron un escrito donde se aseguró que "las actuaciones del personal policial deberán ser evaluadas".

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A pesar de estas acusaciones, los resultados preliminares de los estudios forenses sobre el cuerpo del joven indican que su muerte habría sido el resultado del accidente con el que comenzó el confuso episodio.