Murió un adolescente tras ser atropellado y atacado por un vecino que lo confundió con un delincuente

La trágica muerte de un adolescente de 15 años, identificado como Kevin Martínez, generó conmoción en la localidad de Chascomús por cómo fueron sus últimos momentos. El hecho ocurrió el pasado viernes cuando el fallecido circulaba en una motocicleta Honda XR 150 junto a otro joven de 17 años.

Ambos fueron embestidos por un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años. Tras el impacto, los adolescentes sufrieron heridas de gravedad y quedaron tendidos en el suelo a la espera de asistencia médica.

Según el parte policial, la motocicleta en la que viajaban los menores tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo. No obstante, los investigadores descartaron la versión de una persecución previa, señalando que la conductora del auto habría atropellado a los jóvenes de manera accidental al no verlos.

Lo más alarmante del caso ocurrió mientras Kevin Martínez se encontraba sobre una camilla esperando ser trasladado al hospital local. Un vecino, identificado con las iniciales, se acercó al herido y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a sujetarlo del cuello.

Este ataque se produjo ante la mirada de efectivos policiales, agentes de la patrulla municipal y personal de salud, quienes, según las denuncias y registros, no intervinieron para frenar la agresión. La secuencia quedó registrada en un video que fue entregado a la Justicia por el tío y padrino de la víctima.

La causa ha sido caratulada inicialmente como homicidio culposo y se encuentra bajo la órbita de la fiscal Bertoletti Tramuja. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar si el fallecimiento de Martínez fue consecuencia directa del accidente vial o si los golpes propinados por el vecino tuvieron un rol determinante en el desenlace fatal.