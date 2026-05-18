Una pareja armada asaltó a un hombre y le robo dinero y un celular en Ciudad

La víctima sufrió el asalto mientras caminaba por el barrio San Martín, cuando fue interceptada por dos delincuentes que la amenazaron con un arma de fuego.

La víctima fue asaltada por delincuentes mientras caminaba por el barrio San Martín. Imagen ilustrativa.

Durante los primeros minutos de la madrugada, un hombre de 70 años fue víctima de un asalto armado en Ciudad, luego de ser interceptado por una pareja de delincuentes que le robó dinero en efectivo y un teléfono celular. Los sospechosos se dieron a la fuga tras el robo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca a las 00 en inmediaciones de calles Padre Llorens y Maipú, en el barrio San Martín, cuando la víctima caminaba por la zona y fue sorprendida por dos sujetos.

Lo amenazaron con un arma de fuego Los delincuentes amenazaron al hombre con un arma de fuego y le sustrajeron un teléfono celular y 40 mil pesos en efectivo antes de escapar del lugar.