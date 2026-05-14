Delincuentes armados asaltaron a una pareja y escaparon con dinero y celulares en Ciudad

Las víctimas caminaban por la zona cuando fueron sorprendidas por dos sujetos armados, que las amenazaron para robarles sus pertenencias.

La parea fue asaltada por dos sujetos armados que le robaron sus pertenencias. (Imagen ilustrativa)

Una pareja fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del miércoles en Ciudad, luego de ser interceptada por dos delincuentes armados mientras caminaban por inmediaciones de calles Carlos Berdasco y Libertador. Los asaltantes escaparon con dinero en efectivo, celulares y tarjetas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6 cuando las víctimas una mujer de 61 años y un hombre de 59 fueron sorprendidas por dos sujetos que se acercaron rápidamente y comenzaron a amenazarlos con un arma de fuego para exigirles sus pertenencias.

Escaparon tras el asalto En medio de la secuencia, los delincuentes le robaron a la mujer 35 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y tarjetas personales, mientras que al hombre le sustrajeron otros 20 mil pesos en efectivo. Luego de concretar el asalto, los autores huyeron de la zona