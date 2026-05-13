Operativos simultáneos en Godoy Cruz dejaron cuatro detenidos, armas y vehículos secuestrados

Dos operativos desplegados por la Policía de Mendoza en Godoy Cruz permitieron detener a cuatro personas y secuestrar armas de fuego junto a dos vehículos utilizados en los procedimientos. Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz ( UID ) en el marco de tareas preventivas y de seguimiento.

De acuerdo con información policial, el primero de los procedimientos se concretó durante la tarde del lunes sobre calle Gargiulo , donde los efectivos detectaron un Volkswagen Passat circulando sin dominio colocado y con varios ocupantes en su interior.

La situación despertó sospechas entre los investigadores, quienes decidieron detener la marcha del vehículo e identificar a las personas que viajaban en él.

Durante la requisa realizada en el habitáculo delantero, los policías encontraron un revólver calibre 32 oculto dentro del rodado.

Por disposición judicial, un hombre, una mujer y un adolescente quedaron aprehendidos, mientras que tanto el arma de fuego como el automóvil fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Otra intervención terminó con un detenido

Horas más tarde, la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) recibió información sobre una camioneta Volkswagen Amarok cuyos ocupantes presuntamente circulaban armados por calle Tiburcio Benegas con posibles intenciones de cometer un delito en la zona.

Detnido Godoy-Cruz Uno de los hombres detenidos en el segundo operativo. Fue capturado tras escapar al identificar a los efectivos policiales.

Ante esa alerta, los efectivos desplegaron patrullajes y maniobras operativas hasta localizar el vehículo señalado. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar, aunque finalmente fueron interceptados en la intersección de calles Tiburcio Benegas y Córdoba.

En medio de la requisa, los investigadores hallaron un revólver calibre 38 oculto dentro de la camioneta.

Amarok blanca secuestrada Camioneta Amarok blanca secuestrada durante los operativos-

Como resultado del procedimiento, un hombre quedó aprehendido y tanto el arma como el vehículo fueron secuestrados por orden judicial.