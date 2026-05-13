Godoy Cruz lanza nuevos talleres gratuitos para niños y adolescentes

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para una nueva edición del GodoLab – Taller Móvil Tecnológico, una propuesta gratuita orientada a niños y adolescentes de entre 8 y 14 años. El programa tiene como objetivo acercar herramientas de innovación y aprendizaje digital a distintos barrios del departamento mediante actividades prácticas y dinámicas.

En esta oportunidad, el espacio funcionará en el Skatepark San Vicente, ubicado sobre avenida Ingeniero Cipoletti 401, frente al Parque San Vicente, en Villa Marini. Allí, las actividades se desarrollarán desde el 27 de mayo hasta el 3 de julio, con diferentes turnos para facilitar la participación de estudiantes de distintos horarios escolares.

La propuesta educativa apunta a promover conocimientos vinculados a la programación, la robótica, el arte digital y el desarrollo tecnológico. Durante los talleres, los participantes trabajarán con notebooks, tablets, kits de robótica y tabletas gráficas, creando proyectos colaborativos mientras desarrollan habilidades de pensamiento lógico, creatividad y resolución de problemas.

Desde el municipio destacaron que las clases se dictarán dos veces por semana y tendrán una duración de una hora y 45 minutos por encuentro. Habrá actividades en horario matutino, de 9 a 12.30, y también por la tarde, entre las 14 y las 18.

Entre las propuestas disponibles se encuentra “RobotLab”, un taller pensado para introducir a los participantes en el mundo de la programación y la construcción de robots mediante herramientas visuales y kits educativos. Durante el cursado, los chicos podrán desarrollar proyectos como semáforos inteligentes, vehículos robóticos y robots capaces de seguir líneas o evitar obstáculos.

Otra de las capacitaciones será “Exploradores del Código”, orientada a enseñar programación mediante Scratch, una plataforma visual diseñada para niños. Allí se crearán historias interactivas, videojuegos y animaciones utilizando bloques de programación simples y didácticos.

Arte digital y desarrollo de videojuegos

La oferta también incluirá talleres vinculados al arte y la creatividad digital. Uno de ellos será “Historieta Digital”, donde los asistentes aprenderán a desarrollar personajes, historias y viñetas utilizando herramientas de dibujo digital y la aplicación Medibang Paint.

Además, el curso de “Dibujo Digital” ofrecerá una introducción al arte digital mediante el uso de lápiz y tableta gráfica con el programa Sketchbook. Durante las clases se trabajará sobre proporción humana y animal, composición de fondos, simetría y manejo de pinceles digitales.

Por otro lado, el taller “Introducción al Desarrollo de Videojuegos” permitirá que los participantes aprendan nociones básicas de programación, diseño de niveles, creación de personajes y narrativa interactiva. También se abordarán conceptos relacionados con sonidos, animaciones y resolución creativa de problemas.

Cómo realizar la preinscripción

Desde la comuna aclararon que las preinscripciones tendrán en cuenta la dirección que figure en el DNI del adulto responsable o del menor, con el objetivo de priorizar a vecinos de la zona donde se instalará temporalmente el Taller Móvil Tecnológico.

Los interesados deberán completar un formulario online para acceder a las vacantes disponibles. Además, quienes necesiten más información podrán comunicarse telefónicamente al 2612051915, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30, o escribir al correo electrónico [email protected].