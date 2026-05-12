Entró armado a un minimarket en Godoy Cruz, amenazó al empleado y escapó con dinero y cigarrillos

El sospechoso ingresó al minimarket ubicado en Godoy Cruz, amenazó al empleado con un revolver y escapó con dinero en efectivo y otros productos del local.

El sospechoso se dió a la fuga luego de asaltar el comercio ubicado en Godoy Cruz.

La noche del lunes un hecho de violencia se registró en Godoy Cruz, cuando un delincuente armado asaltó un minimarket y escapó con dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos luego de amenazar al empleado que se encontraba atendiendo el comercio. El robo ocurrió en pocos segundos y el autor logró huir antes de la llegada de la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró a las 22 en un local ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 200, cuando un joven de 21 años se encontraba trabajando detrás del mostrador.

Lo amenazó con un arma de fuego El asaltante ingresó al comercio simulando ser un cliente y, una vez dentro, extrajo un arma de fuego tipo revólver para intimidar al empleado. Bajo amenazas, el delincuente exigió la entrega del dinero de la caja registradora y también tomó distintos productos del local.

En cuestión de segundos, el ladrón sustrajo cerca de 30 mil pesos en efectivo y dos paquetes de cigarrillos antes de escapar del lugar.

Tras el asalto, la víctima dio aviso a la Policía y efectivos realizaron recorridos por la zona para intentar localizar al sospechoso.