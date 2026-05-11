Quién es el mendocino que aparece en la prelista de la selección argentina para el Mundial

Se trata del defensor Zaid Romero , quien aparece como el único jugador oriundo de la provincia en la prelista que fue dada a conocer esta mañana y que tiene como fin determinar la convocatoria definitiva para la cita que se desarrollará desde el 12 de junio en Estados Unidos , México y Canadá .

Las 48 federaciones que participarán del Mundial 2026 tienen tiempo hasta el 1° de junio para la presentación de las listas, que deberán tener un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26. Al día siguiente, la FIFA comunicará de forma oficial cada uno de los jugadores que disputarán el torneo.

Zaid Romero, el único mendocino que puede jugar el Mundial

Zaid Abner Romero es el único futbolista nacido en Mendoza que tiene posibilidades de jugar el Mundial. El defensor de 26 años juega actualmente en el Getafe de España, en donde se destacó en un equipo hoy aparece en el séptimo puesto de La Liga y con posibilidades de clasificarse a una copa internacional.

Zaid Romero Tomba El defensor llegó a Godoy Cruz de la mano de Daniel Oldrá, quien lo llevó de Huracán Las Heras, y sólo jugó 147 minutos con el Tomba.

Romero nació en Las Heras el 15 de diciembre de 1999 y comenzó su carrera en Huracán para después pasar a formar parte de las divisiones inferiores de Godoy Cruz, en donde debutó oficialmente en Primera División. Luego pasó por Villa Dálmine para después pegar el salto al fútbol internacional.

En 2022 vistió la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito, después regresó al país para jugar en Estudiantes de La Plata, en donde fue campeón de la Copa Argentina y la Copa de la Liga, lo que le valió para ser contratado por el Brujas de Bélgica, en donde obtuvo dos títulos más, antes de pasar al Getafe, en enero de este año.