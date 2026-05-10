Video: la espectacular asistencia de Dibu Martínez en el 2-2 del Aston Villa ante Burnley

Emiliano Martínez brilló con un espectacular pase gol a Ollie Watkins que decretó el 2-1 parcial de los Villanos, que luego terminaron empatando por la Premier.

Dibu Martínez fue protagonista absoluto en el Burnley 2-2 Aston Villa por la fecha 36 de la Premier League.

La ilusión argentina volvió a aparecer en Inglaterra y, una vez más, tuvo a Emiliano Martínez como protagonista. En el empate 2-2 entre Burnley y Aston Villa, el arquero campeón del mundo se lució con una asistencia espectacular para el gol de Ollie Watkins.

El partido venía siendo incómodo para el club de Birmingham, que necesitaba ganar para acercarse a la clasificación a la próxima Champions League. Del otro lado estaba un rival ya descendido, que apostó a esperar y casi no presionó la salida rival. Ese contexto le dio libertad al Dibu para animarse a algo distinto.

Dibu Martínez se lució con una espectacular asistencia en el empate del Aston Villa A los 10 minutos del segundo tiempo, Martínez controló la pelota fuera de su área, avanzó varios metros y metió un pase larguísimo, preciso y quirúrgico. La pelota cayó justo en la corrida del delantero inglés, que le ganó la espalda a los centrales y definió con tranquilidad ante la salida del arquero rival. El reconocimiento fue inmediato. Mientras el estadio explotaba, Watkins señaló al Dibu y lo aplaudió por la asistencia.

Dibu Martínez asistió a Ollie Watkins en Aston Villa con un bochazo sensacional. Dibu Martínez asistió a Ollie Watkins en Aston Villa con un bochazo sensacional. Video: ESPN Más allá del show del arquero de la Selección argentina, el empate dejó preocupación en Aston Villa. El equipo de Unai Emery dejó pasar una buena oportunidad para sellar su boleto a la Champions y ahora deberá jugarse mucho en la próxima fecha ante Liverpool.