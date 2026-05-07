El Aston Villa del Dibu Martínez goleó a Nottingham Forest y jugará la final de la Europa League ante Friburgo

El Aston Villa , equipo donde brilla Emiliano Martínez , goleó 4-0 en la revancha de las semifinales al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League, donde se enfrentará con el Friburgo de Alemania. Los autores de los goles fueron Ollie Watkins, Emiliano Buendía y John McGinn por duplicado.

El elenco de Birmingham llegaba a este encuentro en el Villa Park con la obligación de ganar, ya que la ida, que se llevó a cabo la semana pasada, había terminado en triunfo 1-0 para los Reds con un insólito penal convertido por Chris Wood.

Lejos de sentir la presión de verse abajo en el global, los Villanos jugaron en un altísimo nivel desde el inicio del encuentro y pudieron abrir el marcador a los 36 minutos, cuando Buendía hizo una grandísima jugada individual para desbordar y asistir a Watkins, quien solo tuvo que empujar la pelota con el arco libre en el área chica.

"Y FARMEA AURA PARA EL VILLA EMILIANO" ¡BUENDÍA LA CRUZÓ Y MARCÓ EL 2-0 (2-1 GLOBAL) DE ASTON VILLA QUE DA VUELTA LA SERIE VS. NOTTINGHAM FOREST! Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8fX5D5hCTE

El mismo Buendía, que fue una de las figuras del partido, anotó el 2-0 de penal a los 11 minutos del complemento con una precisa ejecución cruzada. De esta manera, los dirigidos por Unai Emery se ponían en ventaja en el global por primera vez en toda la serie.

El segundo gol de McGinn para sentenciar el 4-0 final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052490083509444753?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GAME OVER PARA EL FOREST! McGinn apareció nuevamente y firmó el ¡4-1 global! para el Aston Villa.



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El 3-0 que comenzaba a liquidar el asunto llegó solo 20 minutos después, cuando McGinn definió con mucha categoría luego de una gran contra, en la que el Villa encontró grandes espacios gracias a la desesperación que comenzaba a apoderarse de sus rivales.

Finalmente, el 4-0 definitivo llegó a los 35 minutos de la segunda nuevamente de la mano de McGinn, con una definición muy parecida a la de su gol anterior, pero en esta ocasión al primer palo.

Gracias a esta goleada, el Aston Villa se impuso 4-1 en el global y avanzó a la gran final del segundo torneo de clubes más importante de Europa, que se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de la ciudad de Estambul, en Turquía.

Friburgo eliminó a Sporting Braga y será el rival del Aston Villa en la final

Friburgo vs Braga semifinales Europa League 2026 Friburgo superó 4-3 en el global a Sporting Braga. EFE

El rival del equipo del Dibu Martínez en el partido decisivo por el título será el Friburgo de Alemania, que le ganó 3-1 como local al Sporting Braga de Portugal para dar vuelta la historia (había perdido 2-1 en la ida) e imponerse 4-3 en el global.

Fuente: NA