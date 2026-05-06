¡PSG a la final! Eliminó al Bayern Múnich y defenderá el título frente al Arsenal

Un gol de Ousmane Dembélé a los dos minutos y 20 segundos del partido de vuelta eliminó al Bayern Múnich y concretó la clasificación del París Saint-Germain ( PSG ) para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones, en la que defenderá el título contra el Arsenal el próximo 30 de mayo, sábado, en el Puskas Arena de Budapest, tras el 1-1 contra el conjunto alemán.

El francés Dembélé definió con mucha categoría luego de un gran desborde de Kvaratskhelia para poner el 1-0 y 6-4 global a los tres minutos de juego.

Dembélé abrió el marcador para PSG en el partido de vuelta ante Bayer Múnich

Dembélé abrió el marcador para PSG en el partido de vuelta ante Bayer Múnich

Harry Kane descontó para el Bayern

El delantero inglés recibió dentro del área, se acomodó y sacó un potente remate para igualar el encuentro y descontar en el global.

Harry Kane puso el 1-1 de Bayern Múnich ante PSG Harry Kane puso el 1-1 de Bayern Múnich ante PSG

El desarrollo del partido de vuelta en Múnich estuvo lejos de la intensidad desbordada que había marcado el 5-4 de la ida. Esta vez, el duelo fue más controlado, con menos situaciones de riesgo y un claro dominio del Paris Saint-Germain, que supo administrar la ventaja desde el inicio y selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League, donde enfrentará al Arsenal.

El conjunto parisino golpeó en los primeros minutos y, a partir de allí, manejó los tiempos del encuentro con autoridad. El empate final de Harry Kane, ya en tiempo agregado, no alteró una serie que el vigente campeón resolvió con solidez.

Con este resultado, el PSG vuelve a instalarse en una final continental, reafirmando su condición de candidato. El desafío ahora será distinto, ante un rival que propone otro tipo de partido y exige nuevas respuestas.

Un inicio que condicionó todo

El trámite quedó marcado desde el arranque. A los dos minutos y 20 segundos, Ousmane Dembélé abrió el marcador tras una jugada que combinó velocidad, precisión y eficacia. Khvicha Kvaratskhelia lideró la acción con una conducción profunda y encontró en Fabián Ruiz el socio ideal para construir el ataque.

Con ese gol, el PSG amplió la ventaja en el global y encontró el escenario ideal para su propuesta. A partir de allí, el equipo de Luis Enrique jugó con mayor tranquilidad, mientras que Bayern Múnich quedó obligado a asumir riesgos.

Manuel Neuer Bayern Múnich PSG vuelta Manuel Neuer salvó en reiteradas ocasiones a su equipo, pero no alcanzó para revertir la serie ante el PSG. EFE

El conjunto alemán intentó imponer condiciones desde la posesión y la presión alta, pero nunca logró sostener un dominio claro ni generar situaciones constantes frente al arco rival.

Un PSG más completo

Más allá de su capacidad ofensiva, el PSG mostró una faceta que resultó determinante: su solidez defensiva. Supo reducir los espacios, cortar los circuitos del Bayern y evitar que sus principales figuras pudieran influir con continuidad.

El equipo francés logró neutralizar a jugadores clave y limitó las llegadas del conjunto dirigido por Vincent Kompany, que solo pudo inquietar de manera aislada.

En ese contexto, la movilidad de los jugadores parisinos, sumada a la precisión en la circulación, le permitió controlar el ritmo del partido y sostener la ventaja sin sobresaltos mayores.

El encuentro también tuvo momentos de tensión, especialmente en el primer tiempo, con dos acciones dentro del área que generaron reclamos del Bayern por posibles manos. Sin embargo, el árbitro João Pinheiro desestimó ambas situaciones, lo que provocó la reacción del banco alemán.

Más allá de esas jugadas, el PSG mantuvo su postura y continuó ejecutando su plan con disciplina táctica, apoyado en un bloque defensivo firme y concentrado.

Un final sin impacto en la serie

En el complemento, el equipo francés incluso contó con chances para ampliar la diferencia, aunque no logró concretarlas. Recién en el minuto 94, Harry Kane encontró el empate para el Bayern, cuando el resultado global ya estaba definido.

El 1-1 final no modificó el desarrollo de una serie que el PSG controló en el partido de vuelta y que terminó consolidando su paso a una nueva final europea.

Con una actuación que combinó eficacia y orden, el vigente campeón vuelve a disputar el partido decisivo, donde buscará confirmar su dominio ante un Arsenal que propondrá un desafío completamente distinto.

El minuto a minuto de Bayern Múnich-PSG

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Bayern Múnich PSG vuelta EFE