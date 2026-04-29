¿Cómo hago para volver a ver la Primera Nacional después de mirar PSG vs Bayern?
El contraste entre la velocidad de PSG vs Bayern Múnich y la Primera Nacional es inevitable.
Uno termina de ver un partido como Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich y la pregunta aparece sola, casi sin querer: ¿cómo hago ahora para sentarme a ver la Primera Nacional? El contraste es inevitable tras presenciar un espectáculo de fútbol de otro planeta.
No es una crítica destructiva ni una falta de respeto por nuestro fútbol. Es simplemente el impacto de comparar dos mundos que, aunque juegan al mismo deporte, parecen disciplinas distintas. La semifinal de Champions se juega a una velocidad absurda. La pelota no se detiene nunca, los controles son perfectos, los pases parecen quirúrgicos y cada jugador entiende el juego un segundo antes que el resto. No hay protestas eternas, no hay berrinches innecesarios, no hay jugadores rodeando al árbitro por cualquier detalle.
Se juega. Y se juega bien. Muy bien.
La cancha parece un billar. Todo fluye, todo tiene sentido. Los equipos presionan, recuperan, atacan y vuelven a defender como si fueran máquinas perfectamente calibradas. Juegan mejor que en la Play. Hay intensidad, pero también orden. Hay roce, pero no descontrol. Todo sucede rápido, limpio y con una precisión que muchas veces parece irreal.
Y después cambia la pantalla.
Y aparece la Primera Nacional.
El contraste con la Primera Nacional
Y ahí la realidad pega distinto. Hay más lucha que juego, más fricción que circulación, más pelotazo que elaboración. Tres cambios menos de ritmo, cinco protestas por partido como mínimo, laterales eternos y discusiones que frenan todo. Muchas veces parece que se juega más a resistir que a construir.
Y ni hablar del gol. En un solo partido como PSG-Bayern se marcan más goles (9) que los que Godoy Cruz Antonio Tomba hizo en diez fechas de campeonato (8). El contraste no pasa solo por la calidad técnica, también por la intención. Allá se juega para competir y también para entretener. Acá muchas veces se juega primero para no perder.
Y eso cambia todo.
No se trata de pedir que la Primera Nacional sea la Champions, porque sería absurdo. Los presupuestos, los contextos y las realidades no tienen comparación. Pero sí vale preguntarse si no se puede copiar aunque sea un pequeño porcentaje de esa mentalidad: jugar más rápido, protestar menos, cuidar mejor el espectáculo y entender que el fútbol también es para quien paga una entrada o prende la televisión esperando disfrutar.
Porque pasión acá sobra. Sentido de pertenencia también. De hecho, si me dan a elegir, probablemente siempre termine viendo lo nuestro. Porque ahí está el club de barrio, la camiseta heredada, la tribuna conocida, el insulto al línea y el abrazo del gol sufrido. Eso no se negocia.
Pero si hablamos de espectáculo puro, de sentarse a mirar fútbol como quien va a ver una obra de primer nivel, entonces la Champions juega sola.
Y después de ver eso, volver a la Primera Nacional… cuesta un poquito más, aunque siempre vuelva a elegirla.