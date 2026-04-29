La queja del DT de Cruzeiro contra el arbitraje pese al triunfo ante Boca: "No me gusta eso"

Artur Jorge destacó la importancia de la victoria del Cruzeiro sobre Boca, pero manifestó su fastidio con las decisiones arbitrales que desvirtuaron el juego.

Cruzeiro le cortó el invicto a Boca Juniors al vencerlo anoche por la fecha 3 de la Copa Libertadores. En un partido bastante trabado en el que el equipo de Claudio Úbeda jugó el segundo tiempo con uno menos y no pateó al arco, el local se quedó con el triunfo por el gol de Neyser Villarreal al minuto 87.

Se trató de un duelo muy marcado por el arbitraje y el juez uruguayo Esteban Ostojich fue señalado y muy criticado por la parcialidad xeneize, especialmente por la expulsión de Adam Bareiro en la última jugada del primer tiempo. Pero no hubo quejas únicamente por parte del elenco visitante, ya que Artur Jorge, DT del cuadro de Belo Horizonte, también tuvo sus reparos.

Artur Jorge apuntó contra el arbitraje en Cruzeiro - Boca Artur Jorge DT Cruzeiro 2026 Artur Jorge valoró el triunfo sobre Boca, aunque se mostró disconforme con la dinámica del juego. EFE "Más que hablar del arbitraje, se trata de hablar de la dinámica del juego. No me gusta que el juego tenga tan poco tiempo de juego real, que sea un juego de interrupciones y confrontaciones constantes", apuntó el entrenador portugués en conferencia de prensa. "En cuanto al arbitraje, no haré comentarios. Creo que podríamos haber tenido un partido más dinámico, un partido como el que queríamos, un espectáculo", remarcó.

"Dije que todos podríamos ofrecer un espectáculo más entretenido, un juego más dinámico. Si bien fue intenso, creo que debería haber sido un espectáculo mejor ejecutado", insistió en la misma sintonía. Y sentenció al respecto: "Más allá de los noventa minutos, lo que vemos al final es lo que importa. Para eso está el VAR, y la CONMEBOL está para intervenir...".