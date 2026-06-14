Mendoza volvió a demostrar su poder: cuatro equipos entre los mejores del país en el Argentino Juvenil

Los campeones se llevan la copa. Pero a veces hay torneos que dejan mucho más que una vuelta olímpica.

El Campeonato Argentino Juvenil Femenino de hockey sobre patines llegó a su fin en Gualeguaychú y coronó como campeón a Valenciano de San Juan, que derrotó con justicia a IMPSA de Mendoza por 3 a 1 en la gran final. El equipo de La Barraca confirmó durante toda la semana que era uno de los grandes candidatos y terminó levantando el trofeo más importante.

Sin embargo, más allá del festejo sanjuanino, el balance deja una certeza que en Mendoza conocen desde hace décadas: el hockey provincial sigue siendo una referencia nacional.

Porque los cuatro representantes mendocinos terminaron entre los ocho mejores equipos del país.

Y eso no es casualidad.

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IMPSA llegó hasta la final

El recorrido más destacado fue el de IMPSA.

Las Metaleras construyeron un torneo sólido, competitivo y lleno de personalidad. Supieron atravesar una fase de grupos exigente, eliminar rivales de peso y meterse en una final nacional que las encontró frente a frente con Valenciano.

La derrota no alcanza para borrar una campaña brillante que las ubicó como subcampeonas argentinas y confirmó el enorme trabajo que viene desarrollando la institución.





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Murialdo cerró el torneo en el podio

Leonardo Murialdo también tuvo motivos para celebrar.

Las Canarias protagonizaron una de las sorpresas más importantes de la competencia y terminaron subiéndose al podio tras derrotar a Maipú Giol en el partido por el tercer puesto.

El triunfo les permitió quedarse con la medalla de bronce y cerrar una semana que seguramente quedará grabada entre las mejores actuaciones juveniles del club en los últimos años.

Giol fue protagonista de principio a fin

Si hubo un equipo que dejó la sensación de haber merecido un poco más fue Maipú Giol.

Las maipucinas realizaron una fase regular extraordinaria, fueron uno de los conjuntos más sólidos del campeonato y protagonizaron uno de los golpes más importantes del torneo al eliminar a Godoy Cruz en cuartos de final.

Luego los detalles terminaron inclinando la balanza en contra, pero el cuarto puesto no alcanza a reflejar el nivel competitivo que mostró el equipo durante toda la semana.





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Godoy Cruz también estuvo entre los mejores

El Tomba llegó al certamen con perfil bajo pero gracias a su buen trabajo en la fase de grupo logró meterse entre los ocho mejores del país.

Después de una gran fase de grupos, la eliminación en cuartos de final frente a Giol resultó un golpe difícil de absorber. A partir de allí el equipo no logró recuperar su mejor versión en la etapa de reubicación y terminó ocupando el octavo lugar.

Aun así, formar parte del lote de privilegio nacional sigue siendo un logro importante para una institución que continúa apostando fuerte al desarrollo del hockey femenino.

Mucho más que resultados

Detrás de cada partido hubo algo que no aparece en las estadísticas.

Hubo padres organizando rifas, familias recorriendo más de mil kilómetros para acompañar a las jugadoras, dirigentes haciendo cuentas para llegar y entrenadores dedicando horas a la formación deportiva y humana.

Durante una semana completa, Mendoza volvió a estar representada por clubes que compiten contra los mejores del país sin perder identidad ni competitividad.

Y esa quizás sea la mayor victoria.

Porque más allá de las diferencias de estilos entre Mendoza y San Juan, las dos grandes potencias del hockey argentino volvieron a encontrarse en las instancias decisivas.

Ahora es el turno de los varones

El Argentino Juvenil Femenino ya es historia.

Pero el hockey no se detiene.

Desde este sábado la acción se trasladará a San Juan, donde comenzará el Campeonato Argentino Juvenil Masculino en la pista de Olimpia.

Allí volverán a aparecer los equipos mendocinos, con nuevas ilusiones y el mismo objetivo de siempre: demostrar que el hockey de la provincia sigue compitiendo en la élite nacional.

Porque si algo dejó claro este torneo es que Mendoza sigue teniendo mucho para decir cuando la bocha empieza a rodar.