Vuelve el frío a Mendoza: así estará el tiempo este sábado

Mendoza se prepara para un fin de semana fresco con máximas de 11° y heladas parciales, mientras la precordillera y el sur provincial esperan el Zonda.

Mendoza tendrá este sábado una jornada fresca, con una temperatura máxima de 11° y una mínima de 2°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa además heladas parciales y la presencia de Zonda en la precordillera y el sur provincial durante la mañana, mientras que en la cordillera se esperan nevadas débiles.

Durante la mañana, el viento será algo fuerte del sector sur y luego rotará al noreste. Además, se esperan Zonda en la precordillera y el sur provincial y nevadas débiles en cordillera, que mejorarían durante la tarde y la noche.

En tanto, el tiempo frío continuará durante los próximos días, con temperaturas que se mantendrán bajas y algunos cambios en las condiciones meteorológicas. El lunes se espera la jornada más fría, con una máxima de apenas 6°, además de precipitaciones aisladas y posibles nevadas en sectores del llano.

El SMN mantiene alerta amarilla por viento para algunos sectores de la provincia. Foto: SMN Pronóstico extendido para Mendoza El domingo 9 de agosto continuará el descenso de la temperatura en Mendoza. La máxima será de 7° y la mínima de 1°, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante el día. Los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para el lunes 10, se espera una jornada todavía más fría, con una máxima de 6° y una mínima de 1°. El cielo se mantendrá con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%, mientras que el viento será leve y podría alcanzar entre 7 y 22 km/h.