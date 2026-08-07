La Anmat prohibió la venta de un insecticida, un purificador de agua y dispositivos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la venta y distribución de un insecticida, un purificador de agua y varios productos médicos tras detectar irregularidades durante fiscalizaciones. Las medidas fueron oficializadas en el Boletín Oficial .

A través de la Disposición 4812/2026, la Anmat prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes del producto Concentrado Insecticida "Asesino X", elaborado por Ignacio Francisco Bataglia, hasta tanto regularice su situación.

La investigación comenzó luego de una denuncia recibida por el organismo, que detectó la comercialización del producto sin registro. Durante la fiscalización, la empresa Reopen S.A. reconoció haber elaborado el concentrado, aunque indicó que estaba destinado a la formulación de un producto veterinario.

Sin embargo, Anmat determinó que se trataba de un producto domisanitario, ya que está destinado a aplicarse sobre superficies y no sobre animales. Al no estar registrado, resolvió prohibirlo e iniciar un sumario sanitario contra la empresa responsable.

En una segunda disposición, la Anmat prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad del Dispositivo de acondicionamiento de agua "Hidrolit Romi 100", fabricado por Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L, una empresa distribuidora de agua potable con sede en La Plata.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial para proteger la salud de los consumidores. Foto: Shutterstock

El organismo explicó que el equipo era ofrecido para el tratamiento de agua de red y de pozo con alta salinidad y contaminantes, pero no contaba con el registro obligatorio exigido para este tipo de dispositivos.

Además, indicó que al no haber sido evaluado ni autorizado, no es posible garantizar sus características, funcionamiento y seguridad para los usuarios, por lo que ordenó retirarlo del mercado e inició un sumario sanitario contra la firma.

Anmat detectó productos médicos falsificados en una ortopedia

A través de la Disposición 4888/2026, la Anmat también prohibió el uso, la comercialización y la distribución de distintos productos médicos tras detectar irregularidades durante una inspección realizada en una ortopedia de la ciudad de Santa Fe.

Durante la fiscalización, el organismo encontró puntas de Shaver de la marca Smith & Nephew que habían ingresado al país sin las autorizaciones correspondientes, productos médicos identificados con la marca "Vikingo" sin registro sanitario y dispositivos falsificados de las marcas Biomet y Bioprotece. También se hallaron suturas y otros implantes sin identificación, por lo que fueron inhibidos de uso y comercialización.

Además de prohibir la comercialización de estos productos, la Anmat dispuso la publicación de una alerta sanitaria, ordenó informar el caso a las autoridades competentes e impulsar una denuncia penal por la detección de productos médicos falsificados.