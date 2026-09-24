Anmat dio de baja a una conocida firma por presentar certificados truchos en licitaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dio de baja las habilitaciones de la firma Royal Farma S.A. por presentar certificados apócrifos en medio de su participación en varios procesos licitatorios. Los detalles de la medida del organismo nacional.

A través de la Disposición 6139/2026, publicada en el Boletín Oficial, se indicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica (DGIT) anunció que la coordinadora general de proveedores del Ministerio de Economía de Santa Fe, Alejandrina Macedo, consultó por mail sobre la habilitación ante la Anmat de la firma Royal Farma S.A.

En dicha consulta se adjuntó el Certificado de Inscripción de Establecimiento aportado por la empresa, el cual la DGIT corroboró que resultó ser apócrifo.

La empresa está habilitada para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, productos médicos y diagnósticos in vitro, sin cadena de frío, con depósito y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, se dio intervención al Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) que informó que la búsqueda realizada en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) no arrojó ningún resultado de inicio de trámite de renovación ante ese Instituto por parte de la firma.

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) también se sumó y se señaló que Royal Farma no inició el trámite de renovación del certificado de buenas prácticas de distribución, agregando que “se desconoce si cuenta con habilitación sanitaria jurisdiccional otorgada por el Ministerio de Salud, autoridad de contralor de las leyes que reglamentan la distribución al por mayor de medicamentos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Esto refiere a que, por lo tanto, “no se encuentra autorizada para distribuir a título oneroso ni gratuito, medicamentos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En la Disposición se remarca que la DEYGMPS ya había efectuado una denuncia por documentos falsificados presentados por la empresa en 2024, quedando asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.

Con la información obtenida, el director de la ANMAT Gabriel Leonardo Barbagallo dispuso que se dé de baja las habilitaciones otorgadas a la firma Royal Farma S.A.