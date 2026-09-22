Anmat aprobó una nueva dosis semanal de semaglutida para el tratamiento de la obesidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) avanza en los tratamientos contra la obesidad y aprobó una nueva dosis semanal de semaglutida, comercializada como Wegovy 7,2 mg, para el tratamiento de adultos, tengan o no diabetes.

La incorporación busca un abordaje individualizado del paciente . El objetivo es ampliar las alternativas para adaptar mejor la estrategia terapéutica a la realidad de cada paciente.

Hasta el momento, Wegovy contaba con dosis de tratamiento de hasta 2,4 mg, pero la nueva aprobación permite alcanzar una dosis de hasta 7,2 mg, utilizando las mismas presentaciones, sin requerir un nuevo dispositivo.

Según se dio a conocer en diversos medios, la aprobación se sustenta en los resultados de los estudios STEP UP y STEP UP Diabetes. En ellos participaron 1.407 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2 y 514 adultos que sí presentaban ambas condiciones. En todos los casos se evaluó el tratamiento con semaglutida 7,2 mg una vez por semana, junto con intervenciones sobre el estilo de vida.

Los resultados en las personas sin diabetes mostraron una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% a las 72 semanas, y aproximadamente 1 de cada 3 participantes alcanzó una pérdida del 25% o más de su peso corporal.

Natalia Pugnaloni, directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo, explicó: "En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos: la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente".

Además, los resultados mostraron señales de respuesta a partir de aproximadamente la cuarta semana de aplicación, con un descenso progresivo. En el segmento de pacientes con respuesta rápida inicial, la reducción promedio llegó al 28% tras 72 semanas de tratamiento. El perfil de seguridad observado con esta dosis fue consistente con el ya conocido para la semaglutida.

La nueva dosis de 7,2 mg no requiere un dispositivo distinto al ya utilizado. Getty Images

No se pierde masa muscular

Otro de los aspectos evaluados fue la composición del peso perdido, un indicador central para la salud integral. El estudio mostró que aproximadamente el 84% de la masa perdida es tejido graso, lo que implica una preservación de la masa muscular en las personas evaluadas.

"En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona. Que la mayor parte del peso perdido corresponda a masa grasa es un dato clínicamente relevante", sostuvo Pugnaloni.

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Wegovy es la semaglutida del laboratorio Novo y pertenece a una clase de medicamentos denominados agonistas del receptor GLP-1. Se administra una vez por semana y está indicado como complemento de una alimentación reducida en calorías y un aumento de la actividad física, para el control del peso en adultos con obesidad o con sobrepeso asociado a al menos una comorbilidad relacionada con el peso. También está indicado en adolescentes de 12 años o más con obesidad y peso corporal superior a 60 kg, de acuerdo con la información para prescribir aprobada por Anmat.

Con la incorporación de la dosis de 7,2 mg, los profesionales de la salud cuentan con una opción adicional para ajustar el tratamiento dentro de un abordaje integral de la obesidad. La elección de la dosis y cualquier modificación terapéutica deben realizarse siempre bajo indicación y supervisión médica.