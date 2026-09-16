La Anmat inhibió la actividad de dos laboratorios por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso nuevas medidas sanitarias contra dos empresas vinculadas a la elaboración de medicamentos y prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de un equipo de estética.

Las medidas alcanzan a Laboratorio Trifarma S.R.L. , de Rosario, y Ugal Farmacéutica S.A. , ubicada en Ramos Mejía. En ambos casos, el organismo detectó incumplimientos relacionados con las condiciones de elaboración y control de los productos.

A través de la Disposición 5865/2026 , Anmat resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas, de control de calidad, comercialización y distribución de Laboratorio Trifarma S.R.L. , con domicilio en Rosario, Santa Fe.

El organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos alcanzados por las disposiciones. Foto: Archivo

Según el organismo, la empresa no contaba con un Director Técnico Farmacéutico designado y registrado, situación que representa un incumplimiento de la Ley de Medicamentos. Además, la firma había iniciado en 2021 los trámites para registrar distintos productos, entre ellos vaselina sólida, Pasta Lassar, ácido bórico, agua oxigenada, bicarbonato de sodio y solución Lugol, pero no completó los requisitos regulatorios correspondientes.

Por este motivo, Anmat consideró que esos productos debían ser considerados ilegítimos y dispuso también la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos elaborados y/o comercializados por la firma .

Una empresa farmacéutica fue alcanzada por una medida similar

En la Disposición 5870/2026, Anmat adoptó medidas contra Ugal Farmacéutica S.A., ubicada en Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La decisión se tomó luego de una inspección en la que se detectaron deficiencias críticas y mayores relacionadas con el sistema de gestión de calidad, las instalaciones, los equipos, la documentación, la producción y el control de calidad, entre otros aspectos.

El organismo señaló que algunas de las irregularidades estaban vinculadas con las condiciones de las áreas y del sistema HVAC, el monitoreo ambiental, la documentación, la integridad de datos, la validación de procesos y la gestión de actividades tercerizadas.

Ante estas observaciones, Anmat resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas, de control de calidad y comercialización de la empresa. Además, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de todos los productos elaborados y/o comercializados por Ugal Farmacéutica.

Prohibieron un equipo de estética en todo el país

Por otra parte, la Disposición 5829/2026 estableció la prohibición del uso, comercialización y distribución de todas las series de un equipo identificado como “Alta frecuencia. TEXEL Modelo AF”, con número de serie 04491-823.

La medida surgió a partir de una causa judicial relacionada con un allanamiento realizado en mayo de 2025. Durante el procedimiento había sido secuestrado un equipo de alta frecuencia que, según informó Anmat, no se encontraba registrado ante el organismo al momento del secuestro. La autoridad sanitaria indicó que se desconoce la calidad, seguridad y aptitud del equipo. Por este motivo, y con el objetivo de proteger a eventuales usuarios, resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.