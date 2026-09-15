Cuatro credenciales válidas de PAMI para acceder a prestaciones en septiembre
PAMI mantiene habilitadas la versión digital, provisoria con QR, provisoria tipo ticket y la tarjeta plástica.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recuerda a sus afiliados cuáles son los formatos de identificación vigentes durante septiembre. Este documento resulta indispensable para que los adultos mayores puedan acceder de manera simple y ágil a todos los servicios del sistema. Con esta identificación, los beneficiarios logran retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en las agencias, validar visitas con especialistas y realizar trámites generales.
Cuatro formatos válidos de identificación
Actualmente, el organismo mantiene habilitadas cuatro opciones diferentes para adaptarse a las preferencias y posibilidades tecnológicas de cada usuario:
Digital: se accede directamente desde la aplicación Mi PAMI en el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.
Provisoria con QR: en caso de que el pase descargado previamente no cuente con este código escaneable, resulta necesario volver a generarlo desde el sitio web oficial.
Provisoria formato ticket: se puede emitir e imprimir de manera rápida en las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).
Plástica: la tradicional tarjeta azul ya no se distribuye por correo, pero quienes la conserven pueden seguir utilizándola para todas sus gestiones.
Un punto fundamental que las autoridades buscan aclarar constantemente es que la versión virtual de la cobertura no representa un requisito excluyente para acceder a las prestaciones de la red. Ningún profesional de la salud, clínica o farmacia puede negarle la atención médica a un jubilado bajo el argumento de no tener instalada la aplicación en su dispositivo móvil. Tampoco está permitido rechazar un turno o impedir la entrega de remedios por este mismo motivo.
Ante la eventual pérdida o robo del plástico tradicional, los usuarios no deben preocuparse por solicitar una nueva emisión física. Este problema se soluciona de manera inmediata utilizando cualquiera de las otras tres alternativas vigentes. De esta manera, el sistema estatal garantiza que todos los titulares tengan siempre a disposición una vía rápida y válida para identificarse ante los prestadores.