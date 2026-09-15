Cuatro credenciales válidas de PAMI para acceder a prestaciones en septiembre

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recuerda a sus afiliados cuáles son los formatos de identificación vigentes durante septiembre. Este documento resulta indispensable para que los adultos mayores puedan acceder de manera simple y ágil a todos los servicios del sistema. Con esta identificación, los beneficiarios logran retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en las agencias, validar visitas con especialistas y realizar trámites generales.

Cuatro formatos válidos de identificación Actualmente, el organismo mantiene habilitadas cuatro opciones diferentes para adaptarse a las preferencias y posibilidades tecnológicas de cada usuario:

Digital : se accede directamente desde la aplicación Mi PAMI en el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

Provisoria con QR : en caso de que el pase descargado previamente no cuente con este código escaneable, resulta necesario volver a generarlo desde el sitio web oficial.

Provisoria formato ticket : se puede emitir e imprimir de manera rápida en las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

Plástica: la tradicional tarjeta azul ya no se distribuye por correo, pero quienes la conserven pueden seguir utilizándola para todas sus gestiones. Las opciones provisorias y digitales permiten realizar cualquier trámite o retirar medicamentos sin demoras. Foto: Archivo MDZ Un punto fundamental que las autoridades buscan aclarar constantemente es que la versión virtual de la cobertura no representa un requisito excluyente para acceder a las prestaciones de la red. Ningún profesional de la salud, clínica o farmacia puede negarle la atención médica a un jubilado bajo el argumento de no tener instalada la aplicación en su dispositivo móvil. Tampoco está permitido rechazar un turno o impedir la entrega de remedios por este mismo motivo.