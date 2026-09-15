Mínima y máxima de Anses en octubre: cómo quedan las jubilaciones

El cambio de mes trae una nueva actualización para los bolsillos de los adultos mayores. Como ya es habitual bajo el actual esquema de movilidad jubilatoria, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) prepara la liquidación de octubre con un nuevo incremento.

Con la publicación del último informe oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el panorama de aumentos de octubre ya esta claro. La inflación de agosto fue de 1,7% y es este el porcentaje que se trasladará a los haberes del próximo mes.

El calendario de pagos de octubre vendrá con un aumento del 1,7% que deja la jubilación mínima en $435.748,51. En el caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes más bajos, ningún jubilado cobrará en octubre menos de $505.748,51 .

Por su parte, aquellos beneficarios que perciben el tope máximo establecido por el sistema general verán acreditados en sus cuentas bancarias unos $2.932.174, consolidando así el nuevo techo de las prestaciones.

Además de los montos, ya se puede conocer el cronograma de pagos de octubre. Como es habitual, este calendario se divide en grupos y avanza tomando en cuenta el último número del DNI.

El primer tramo de liquidaciones está destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Los depósitos comenzarán el jueves 8 de octubre con DNI terminados en 0 y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre con los DNI terminados en 9.

Completado el primer esquema, será el turno de los beneficiarios que superen la jubilación mínima. Para este sector, las acreditaciones iniciarán el viernes 23 de octubre, abarcando de a dos terminaciones por día, comenzando por los DNI finalizados en 0 y 1. El cronograma avanzará hasta el jueves 29 de octubre, jornada en la que percibirán su dinero quienes tengan DNI terminado en 8 y 9.