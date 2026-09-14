Anses: cuánto cobran las familias por la AUH según la cantidad de hijos

La Anses remarcó cómo es el cálculo que hacen las familias para cobrar la AUH en el mes de septiembre. Los detalles y montos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Anses es una de las principales ayudas económicas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad en la Argentina. El monto que recibe cada hogar depende directamente de la cantidad de hijos a cargo, ya que el beneficio se liquida por cada menor.

De acuerdo a los valores más recientes informados, la AUH tiene un monto base por hijo que se actualiza de manera periódica por la Ley de Movilidad. Actualmente, la asignación ronda los $150.861 por cada hijo, mientras que en casos de discapacidad el valor es considerablemente mayor.

Cómo se calcula el monto de la AUH de Anses según la cantidad de hijos El esquema de pago es acumulativo: cada familia cobra una suma por cada hijo registrado dentro del programa. De esta manera, el ingreso total mensual se incrementa a medida que aumenta la cantidad de menores en el grupo familiar.

1 hijo: se cobra un monto equivalente a una AUH.

se cobra un monto equivalente a una AUH. 2 hijos: el ingreso es el doble del valor base.

el ingreso es el doble del valor base. 3 hijos o más: se suma el monto por cada menor, con un tope de hasta cinco hijos por familia. Esto significa que, por ejemplo, un hogar con tres hijos puede percibir tres veces el valor de la asignación mensual, siempre respetando los límites establecidos por el programa.

Cabe recordar que Anses paga el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se abona una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.