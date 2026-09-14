Anses retoma los pagos este lunes: quiénes cobran
Anses vuelve a realizar depósitos después del fin de semana. El lunes será clave para jubilados, AUH y para el último grupo de Pensiones No Contributivas.
Después de dos días sin movimientos en el cronograma, Anses retomará este lunes 14 de septiembre los pagos correspondientes al noveno mes del año. La jornada marcará además el final de una de las primeras prestaciones que comenzó a cobrarse durante septiembre: las Pensiones No Contributivas.
Los beneficiarios de estas pensiones cuyos documentos terminan en 8 y 9 recibirán el depósito el lunes. Con esas dos terminaciones quedará completo el calendario mensual de las PNC, que había comenzado el martes 8.
En paralelo, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo avanzarán un nuevo casillero dentro del calendario. El 14 de septiembre será el turno de quienes tengan DNI terminado en 4.
AUH, Embarazo y Prenatal: qué DNI cobran el lunes
Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo también deberán mirar la terminación de su documento. Anses pagará el lunes la AUH y la Asignación Familiar por Hijo a titulares con DNI finalizado en 4.
La Asignación por Embarazo, que comenzó a pagarse durante la semana anterior, llegará a los documentos terminados en 2. Para la Asignación por Prenatal, en cambio, cobrarán dos grupos: DNI finalizados en 4 y 5.
De esta manera, los principales pagos previstos para el lunes 14 son:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 4.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 4.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 4.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.
- Asignación por Embarazo: DNI terminado en 2.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa el período de cobro para todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa habilitado el período correspondiente a la primera quincena para todas las terminaciones.