Anses retoma los pagos este lunes: quiénes cobran

Anses vuelve a realizar depósitos después del fin de semana. El lunes será clave para jubilados, AUH y para el último grupo de Pensiones No Contributivas.

Anses retoma este lunes 14 de septiembre el calendario con pagos para jubilados, AUH, pensiones y asignaciones.

Después de dos días sin movimientos en el cronograma, Anses retomará este lunes 14 de septiembre los pagos correspondientes al noveno mes del año. La jornada marcará además el final de una de las primeras prestaciones que comenzó a cobrarse durante septiembre: las Pensiones No Contributivas.

Los beneficiarios de estas pensiones cuyos documentos terminan en 8 y 9 recibirán el depósito el lunes. Con esas dos terminaciones quedará completo el calendario mensual de las PNC, que había comenzado el martes 8.

En paralelo, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo avanzarán un nuevo casillero dentro del calendario. El 14 de septiembre será el turno de quienes tengan DNI terminado en 4.

Anses completa el lunes los pagos de las Pensiones No Contributivas con los DNI terminados en 8 y 9. AUH, Embarazo y Prenatal: qué DNI cobran el lunes Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo también deberán mirar la terminación de su documento. Anses pagará el lunes la AUH y la Asignación Familiar por Hijo a titulares con DNI finalizado en 4.

La Asignación por Embarazo, que comenzó a pagarse durante la semana anterior, llegará a los documentos terminados en 2. Para la Asignación por Prenatal, en cambio, cobrarán dos grupos: DNI finalizados en 4 y 5.