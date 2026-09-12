Anses: cuánto aumentarán las jubilaciones, AUH y asignaciones en octubre tras el dato de inflación

Las jubilaciones y asignaciones de Anses aplicarán una nueva actualización en octubre, tras el dato de inflación de agosto.

Tras el dato de inflación de agosto que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se puede conocer cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses en octubre. Esto responde al esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales de acuerdo con la inflación registrada dos meses atrás.

El IPC de agosto registró una suba del 1,7%, por debajo del 2,1% de julio. Con esta actualización, la jubilación mínima llegará en octubre a $435.748,51. Si el Gobierno mantiene el bono de refuerzo de $70.000, el monto total que cobrarían los jubilados que perciben el haber mínimo ascendería a $505.748,51 aproximadamente. Aunque tras los descuentos del PAMI el haber quedaría en $492.676,05.

Las pensiones de Anses también serán alcanzadas por la actualización. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.598,81 y, en caso de mantenerse el bono de $70.000, el total será de $418.598,81. aproximadamente. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán los $304.965,61 y llegarían a $375.023,96 con el refuerzo.

La AUH y otras asignaciones tendrán un nuevo aumento. MDZ Cuánto aumentan las asignaciones en octubre La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá una actualización en octubre como consecuencia de la movilidad. El monto llegará a $156.588 aproximadamente, mientras que la AUH por Discapacidad alcanzará los $509.863.