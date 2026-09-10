Tarjeta Alimentar en septiembre 2026: cuánto se cobra junto con la AUH de Anses

En septiembre, una familia con un hijo cobra $195.473,99 al combinar la AUH y la Tarjeta Alimentar. Los montos varían según la cantidad de hijos.

Con el fin de cubrir necesidades básicas de miles de familias, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga en septiembre 2026 la Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar, en conjunto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El monto recibido depende de la cantidad de hijos en la familia. MDZ Los beneficiarios de la AUH recibirán en septiembre un aumento del 2,11%, lo que eleva el monto bruto por hijo a $154.029,99. Sin embargo, Anses deposita únicamente el 80% de esa prestación, equivalente a $123.223,99 por hijo. El 20% restante se acumula hasta que el titular presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y educación de los menores.

De forma automática, quienes cobran la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar. Su monto depende de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar: una familia con un hijo recibe $72.250, al igual que quienes perciben la Asignación por Embarazo. Las familias con dos hijos cobran $113.299 y las que tienen tres o más hijos reciben $149.425.

Cuánto cobran en total con AUH y Tarjeta Alimentar Al combinar ambas prestaciones, los montos varían según la composición del grupo familiar. Una familia con un hijo cobra $123.223,99 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, lo que da un total mensual de $195.473,99.

Para las familias con dos hijos, la AUH acreditada sube a $246.447,98 y la Tarjeta Alimentar a $113.299, lo que eleva el ingreso mensual combinado a $359.746,98. En los hogares con tres o más hijos, la AUH llega a $369.671,97 y la Tarjeta Alimentar a $149.425, alcanzando un total de $519.096,97.