Triple pago para la AUH: montos, beneficios y quiénes lo reciben en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) comenzó el cronograma de pagos de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Este mes la prestación llega con un aumento del 2,11% y, en los casos que corresponda, también se suman la Prestación Alimentar, el Complemento Leche y la Asignación por Cuidado Integral, por lo que algunas familias recibirán un triple pago.

Desde septiembre, la AUH asciende a $154.031 por hijo. Como ocurre todos los meses , Anses retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago efectivo mensual queda en $123.224,80, mientras que el monto retenido alcanza $30.806,20.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto sube a $501.536 por hijo, con un pago efectivo de $401.228 tras aplicarse la retención correspondiente.

La Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar, está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas desde los tres meses, beneficiarios de AUH por discapacidad y titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos. La acreditación es automática para quienes cumplen con los requisitos.

En septiembre, los montos son de $75.250 para familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para familias con tres hijos o más.

Complemento Leche: para niños de hasta 3 años

Las familias con hijos de hasta 3 años también pueden acceder al Complemento Leche, una asistencia del Plan de los 1000 Días destinada a garantizar la provisión de leche y otros alimentos saludables. En septiembre de 2026, este pago alcanza los $58.098.

Asignación por Cuidado Integral: quiénes la cobran

Las familias que reciben AUH con hijos de hasta 3 años también pueden cobrar la Asignación por Cuidado Integral, un pago anual equivalente al monto de la AUH o de la AUH por discapacidad. Al igual que la Prestación Alimentar, este beneficio se acredita de forma automática cuando corresponde.

El cobro de estos complementos se mantendrá activo según la terminación del DNI de cada titular durante las próximas semanas. Cabe recordar que para acceder al monto retenido mensualmente por el organismo previsional y asegurar la continuidad de la prestación, es requisito indispensable presentar la Libreta AUH firmada con los controles de salud y escolaridad al día a través de la web oficial de Anses.