Se mueve el plazo fijo: banco por banco, las nuevas tasas de septiembre

El plazo fijo tradicional de septiembre ofrece tasas de interés dispares entre bancos, con rendimientos promedio que varían según la entidad bancaria.

Comparar las tasas de interés de un plazo fijo antes de invertir puede tener varios beneficios. Entre ellos, uno de los más buscados: maximizar la ganancia de los ahorros al finalizar el plazo. Cada banco o entidad financiera fija su propia Tasa Nominal Anual (TNA), por lo que el rendimiento puede variar varios puntos según la opción elegida.

Antes de invertir también se deben tener en cuenta otros factores, como la inflación, para evitar que los ahorros pierdan valor real. Además, es importante conocer las condiciones que ofrece cada banco y las tasas vigentes al momento de realizar la operación.

Comparar la ganancia entre bancos ayuda a elegir la mejor opción. Foto: Archivo Plazo fijo: cuánto ofrecen los bancos con mayor volumen de depósitos En septiembre, las tasas de interés mostraron nuevos movimientos. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece una TNA del 21%, mientras que Banco Nación ajustó su tasa al 19,5%, al igual que Banco Macro y BBVA.

Por su parte, otras entidades del mismo grupo ofrecen tasas del 18,5%, como Banco Credicoop y Banco Galicia. Más abajo en la misma tabla se encuentra ICBC, con una tasa del 18,1%; Banco Ciudad, con 18%; Banco Santander, con 17%; y finalmente Banco Patagonia, con 16%. De esta manera, la tasa promedio entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos se ubica en 18,56% TNA.

Cuáles son las tasas de los otros bancos Más abajo en la misma tabla aparecen otros bancos y entidades financieras que informan sus tasas al BCRA. En este grupo, la tasa promedio asciende al 21,24% TNA, por encima de la registrada entre los bancos con mayor volumen de depósitos.