Plazo fijo hoy: cuánto paga por mes una inversión de $10 millones a 30 días

Una inversión de $10 millones a 30 días con plazo fijo puede variar entre bancos, demostrando la importancia de comparar ofertas y condiciones.

Septiembre comenzó con nuevas tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos en varios bancos. Entre los cambios más destacados, Banco Nación se posicionó como una de las entidades que ofrece la mayor tasa entre los bancos con mayor volumen de depósitos, mientras que en algunas entidades de menor tamaño las tasas llegan hasta el 24%.

Las nuevas tasas de interés generan diferencias en las ganancias según el banco elegido y el monto depositado. Foto: Shutterstock Cuánto rinde invertir $10 millones en un plazo fijo a 30 días La tasa de interés no es el único aspecto que deben analizar quienes buscan realizar esta inversión. El plazo fijo tradicional tiene un período mínimo de 30 días y, en caso de necesitar retirar el dinero antes del vencimiento, el rendimiento obtenido no será el previsto inicialmente. Además, algunas entidades ofrecen tasas distintas para clientes y no clientes, mientras que en determinados bancos el porcentaje también puede variar según el monto depositado. En algunos casos, superar determinado capital puede incluso implicar una tasa de interés más baja.

Este es el caso de una inversión de $10.000.000 a 30 días. En Banco Nación, la tasa de interés alcanza el 20% para inversiones de menor monto. Sin embargo, para un depósito de $10 millones, la tasa es del 19,75% a 30 días. De esta manera, al finalizar el plazo, el inversor obtiene una ganancia de $162.328,77, por lo que recupera un total de $10.162.328,77. El rendimiento también puede ser menor si el plazo fijo se constituye por un canal presencial en lugar de hacerlo de manera electrónica.

En cambio, en entidades como Reba, donde la tasa alcanza el 24%, la ganancia por depositar $10 millones durante 30 días asciende a $197.260, con un monto final de $10.197.260. La diferencia entre ambas opciones demuestra la importancia de comparar las tasas y las condiciones de cada banco antes de constituir un plazo fijo, ya que incluso con el mismo capital y período de inversión, el rendimiento puede variar considerablemente.

Las tasas de otros bancos Además de las entidades mencionadas, otras opciones también ofrecen tasas de interés competitivas para los depósitos a plazo fijo. Entre los bancos que informan sus tasas al BCRA, se destacan Banco CMF, con una TNA del 23,5%; Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Voii, con el 23%; mientras que Banco Meridian ofrece hasta 23,5% para no clientes.