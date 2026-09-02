Sube el plazo fijo: cuáles son las nuevas tasas que rigen en septiembre
Las nuevas tasas para el plazo fijo en septiembre ofrecen rendimientos que varían significativamente entre entidades bancarias.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó las tasas de plazo fijo que informan las entidades financieras. La tabla oficial permite comparar cuánto paga cada banco y detectar cuáles ofrecen los mejores rendimientos para una colocación a 30 días.
Antes de constituir un plazo fijo conviene revisar algunos detalles. Las tasas publicadas corresponden a colocaciones online a 30 días, por lo que pueden cambiar si se elige un plazo diferente o si la operación se realiza de forma presencial. Además, algunos bancos ofrecen condiciones distintas para clientes y no clientes.
Las tasas de septiembre para plazo fijo
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación vuelve a ubicarse entre los más competitivos con una TNA del 20% para clientes. Lo siguen Banco Provincia y Banco Macro, ambos con 19,5%, mientras que BBVA también ofrece 19,5%. Más abajo aparecen Banco Galicia y Banco Credicoop, con 18,5%, e ICBC, con 18,1%.
Fuera del grupo de los bancos más grandes, las tasas más altas se concentran en entidades financieras más pequeñas. Reba Compañía Financiera encabeza la lista con una TNA del 24%, mientras que Banco CMF y Crédito Regional Compañía Financiera ofrecen 23,5%. También aparecen con rendimientos del 23% entidades como Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Voii, todas por encima de la mayoría de los bancos tradicionales.
En un nivel intermedio también figuran opciones como Banco Meridian, con 22,5%, y Banco de Comercio y Bibank, con 21,5%. Con este escenario, comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo puede marcar la diferencia, ya que entre los bancos tradicionales y las entidades que pagan hasta 24% hay varios puntos de rendimiento de distancia para una inversión a 30 días.