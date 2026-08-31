Plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días en los principales bancos

Las tasas de plazo fijo subieron en las últimas semanas y Banco Nación lidera entre los grandes con 20% TNA por canal electrónico. Así rinde cada banco.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. En las últimas semanas varias tasas tuvieron una leve suba, lo que mejoró el rendimiento para quienes tienen ahorros depositados. Según los datos reportados al Banco Central en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, así rinde una inversión de $2.000.000 a 30 días en los principales bancos del país.

Cuánto rinde $2.000.000 en cada banco Banco Nación lidera entre los grandes con una TNA del 20% por canal electrónico. Un depósito de $2.000.000 a 30 días genera $32.876,71 de interés, con un total de $2.032.876,71. Si la operación se hace en sucursal, la TNA baja a 15,5% y el rendimiento cae a $25.479,45, una diferencia de más de $7.000 en un solo mes solo por el canal elegido.

BBVA, Banco Provincia y Banco Macro comparten la segunda posición con 19,5% TNA. Los tres generan $32.054,79 de interés y un total de $2.032.054,79 aproximadamente. Vale destacar que Banco Provincia ofrece 21% TNA para no clientes a través de operaciones online.

Banco Galicia y Credicoop ofrecen 18,5% TNA, con un rendimiento de $30.410,96 y un total de $2.030.410,96. ICBC sigue con 18,1% TNA y $29.753,42 de interés.

En el extremo más bajo del grupo, Banco Santander y Banco Ciudad pagan 17% TNA con $27.945,21 de interés, Banco Patagonia ofrece 16% TNA con $26.301,37.