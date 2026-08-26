Plazo fijo vs. billeteras virtuales: cuál conviene más según las tasas de agosto

Para quienes tienen ahorros en pesos, el plazo fijo y las billeteras virtuales son dos de las opciones más utilizadas para invertir el dinero. Ambas herramientas ofrecen rendimientos diferentes y comparar las tasas de interés es clave antes de decidir dónde dejar el dinero.

Incluso dentro de cada alternativa hay diferencias importantes. En el caso del plazo fijo , las tasas más altas se concentran en entidades financieras más pequeñas. Reba Compañía Financiera y Banco CMF encabezan la lista con una TNA del 24%, mientras que Crédito Regional Compañía Financiera ofrece 23,5%.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el rendimiento más alto lo ofrece el Banco Nación , con una TNA del 20%. Le siguen Banco Provincia y Banco Macro, ambos con 19,5% para clientes, mientras que Banco Galicia y Banco Credicoop se ubican en 18,5%.

En las cuentas remuneradas también hay diferencias entre plataformas. Banco Bica lidera con un rendimiento del 22%, seguido por Cocos Pay con 20,81%. Entre las opciones que también se destacan aparece Ualá (FCI), con 20,08%, mientras que Carrefour Banco y Fiwind ofrecen un 20%.

Los rendimientos de billeteras virtuales compiten con las tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos aunque no superan las tasas de entidades más pequeñas. Foto: Archivo

Más abajo quedan Personal Pay, con 18,98%; Mercado Pago, con 18,62%; y Naranja X, con un rendimiento del 18%. Aunque estas tasas pueden variar con mayor frecuencia que las de un plazo fijo , muestran que algunas billeteras compiten de cerca con los bancos tradicionales.

Cuál es la diferencia entre un plazo fijo y una billetera virtual

La principal diferencia entre ambas opciones está en la disponibilidad del dinero y la forma en que se genera el rendimiento. Mientras que el plazo fijo exige inmovilizar los fondos durante un período determinado a cambio de una tasa conocida desde el inicio, las billeteras virtuales permiten disponer del dinero en cualquier momento, aunque sus rendimientos pueden modificarse diariamente.

Por eso, la elección dependerá del objetivo de cada ahorrista. Quienes buscan asegurar una tasa fija suelen inclinarse por el plazo fijo, mientras que quienes priorizan la liquidez pueden encontrar en las cuentas remuneradas una alternativa para obtener rendimientos sin resignar el acceso inmediato a sus pesos.