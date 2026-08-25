Sube el plazo fijo: cuánto gano con $3.000.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas conservadores que buscan previsibilidad y seguridad al momento de invertir sus pesos. En el último tiempo, las tasas mostraron una mayor dispersión luego de que el BCRA desregulara las tasas mínimas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos, por lo que cada entidad puede definir el rendimiento que ofrece.

Para comparar las diferentes opciones, el BCRA publica en su página oficial una tabla con las tasas informadas por los principales bancos y otras entidades financieras. Este 25 de agosto se observan algunos cambios . Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación elevó su tasa del 19% al 20%, mientras que el Banco Galicia la aumentó del 17,5% al 18,5%. El resto de las principales entidades mantiene rendimientos similares a los informados el día anterior.

Con la nueva tasa de interés del 20%, un ahorrista que invierta $3.000.000 en un plazo fijo electrónico a 30 días en el Banco Nación obtendrá aproximadamente $49.315,07 en intereses. De esta manera, al finalizar el período recibirá un total de $3.049.315,07.

En cambio, quienes realicen la operación de manera presencial en una sucursal accederán a una TNA del 15,50%. En este caso, para el mismo capital y plazo, los intereses serán de $38.219,18, por lo que el monto total al vencimiento llegará a $3.038.219,18.

Por lo tanto, para quienes buscan obtener un mayor rendimiento por sus ahorros, la modalidad electrónica ofrece actualmente una tasa superior a la que se obtiene al constituir el plazo fijo de manera presencial.

Las entidades más pequeñas ofrecen tasas de plazo fijo que llegan hasta el 24%. Foto: Shutterstock

Las tasas de otros bancos y entidades financieras

Entre los bancos y entidades financieras de menor volumen de depósitos también se registraron algunos cambios en las tasas informadas este 25 de agosto. El Banco CMF pasó del 22,5% al 24%, mientras que Banco VOII elevó su rendimiento del 22,25% al 22,75%.

Por su parte, otras entidades mantuvieron tasas elevadas. REBA Compañía Financiera continúa ofreciendo un 24%, al igual que Banco CMF, mientras que Banco de Comercio alcanza el 23,5% y Crédito Regional ofrece un 23,5% para clientes.

De esta manera, las tasas de plazo fijo muestran diferencias importantes entre las distintas entidades. Mientras el Banco Nación ofrece actualmente un 20% entre los bancos de mayor volumen de depósitos, algunas entidades más pequeñas llegan al 24%, por lo que comparar las opciones disponibles resulta clave antes de decidir dónde invertir los ahorros.