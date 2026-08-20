Banco Nación: cuánto gano con $3.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Invertir $3.000.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación puede rendir hasta $46.849,32 si se constituye de forma electrónica.

El Banco Nación figura entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos para plazo fijo. Actualmente, ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, ubicándose entre las tasas más altas. A continuación, cuánto se puede ganar en este banco con una inversión de $3.000.000 a 30 días.

Cuánto rinde invertir $3.000.000 en Banco Nación El Banco Nación cuenta con un simulador oficial de plazo fijo en su página web que permite conocer cuánto rendimiento puede dejar una determinada inversión. Hay que tener en cuenta que el resultado varía según la cantidad de días que se mantenga inmovilizado el dinero y también según la modalidad elegida: un plazo fijo constituido de forma electrónica o uno realizado en una sucursal.

Banco Nación mantiene su tasa de interés de 19%. Foto: Shutterstock En el caso de una inversión de $3.000.000 a 30 días, el simulador muestra una diferencia entre ambas modalidades. Si se constituye de manera electrónica, con una TNA del 19%, los intereses ganados alcanzan los $46.849,32, por lo que al finalizar el plazo se obtiene un total de $3.046.849,32.

Por otro lado, si el plazo fijo se realiza en una sucursal, la tasa baja al 15,50%. En este caso, los intereses generados son de $38.219,18 y el monto total al vencimiento llega a $3.038.219,18. De esta manera, para el mismo capital y plazo, la modalidad electrónica deja una ganancia mayor.