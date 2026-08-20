Quini 6: resultados y números ganadores del sorteo del miércoles 19 de agosto
Un total de 30 apostadores fueron los ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, cada uno obteniendo más de 11 millones de pesos.
El Quini 6 volvió a sortear este miércoles 19 de agosto con pozos millonarios en sus diferentes modalidades. En esta oportunidad, ninguno de los premios principales de Tradicional, La Segunda y Revancha tuvo ganador, mientras que en Siempre Sale hubo 30 personas que acertaron cinco números y se llevaron un importante premio.
Resultados del Quini 6 del 19 de agosto
En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 01, 02, 06, 10, 17 y 25. El pozo destinado al primer premio era de $1.100.000.000, pero quedó vacante al no registrarse ganadores.
En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 03, 10, 12, 16, 26 y 33. Al igual que en el primer sorteo, el pozo de $1.100.000.000 quedó vacante porque ningún apostador logró acertar los seis números.
Por su parte, en Revancha salieron los números 02, 12, 14, 24, 29 y 40. En esta modalidad había un pozo de $4.324.127.587,20, que también quedó vacante al no haber ganadores con los seis aciertos.
Finalmente, en Siempre Sale los números fueron 07, 21, 27, 30, 32 y 37. En esta modalidad hubo 30 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevaron $11.676.992,40 cada uno, de un pozo total de $350.309.772.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
El Quini 6 sortea todos los miércoles y domingos del año a las 21.15. El juego de azar, dependiente de la Lotería de Santa Fe, reparte pozos millonarios y tendrá su próximo sorteo el domingo 23 de agosto de 2026. En esta oportunidad, el pozo estimado será de $8.000.000.000, por lo que los apostadores podrán volver a participar por los importantes premios de sus distintas modalidades.