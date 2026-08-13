Quini 6: un apostador se llevó más de $1.100 millones y otro ganó $380 millones

Un apostador de Corrientes se alzó con $1.100 millones en la Segunda del Quini 6, mientras otro jugador gano más de $380 millones.

Después del millonario premio entregado el domingo pasado, el Quini 6 vuelve a repartir millones este miércoles 12 de agosto. El sorteo dejó nuevos ganadores en sus distintas modalidades. A continuación, los números sorteados y cuánto ganó cada apostador.

Resultados Quini 6: sorteo 3399 En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 23, 24, 25, 30, 31 y 44. El pozo de $7.282.064.412 quedó vacante porque ningún apostador logró acertar las seis cifras.

La Segunda tuvo un único ganador en la provincia de Corrientes. Los números sorteados fueron 04, 08, 16, 20, 24 y 36, y un apostador logró acertar toda la combinación. De esta manera, se llevó un premio de $1.100.000.000.

En Revancha, los números fueron 03, 07, 22, 24, 25 y 42. Al igual que en el Tradicional, el pozo quedó vacante, ya que no hubo apuestas con los seis aciertos. El premio acumulado alcanzó los $3.291.719.990,40.

La modalidad Siempre Sale también tuvo un gran ganador en Salta. Los números sorteados fueron 13, 21, 23, 26, 32 y 33, y quien acertó se llevó un premio de $381.004.236.