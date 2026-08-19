Plazo fijo: banco por banco, las tasas del 19 de agosto de 2026

Los ahorristas más conservadores prefieren el plazo fijo por su previsibilidad, ya que garantiza un rendimiento conocido al momento de la constitución.

Comparar las tasas de interés de plazo fijo es un paso importante que deben realizar los interesados en invertir con esta herramienta. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) brinda en su página oficial una tabla para hacerlo fácilmente, que mantiene actualizadas las tasas de los diferentes bancos.

La misma muestra las Tasas Nominales Anuales (TNA) de plazo fijo por $100.000 a 30 días, lo que significa que la tasa puede llegar a variar si el plazo fijo es mayor o si se realiza en bancos donde uno no es cliente. Además, también puede cambiar si el plazo de tiempo es mayor. Todas son variables que hay que tener en cuenta al momento de constituir un plazo fijo.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas. Foto: Pixels Entre los beneficios de constituir un plazo fijo se encuentra la previsibilidad. Es decir, al momento de constituirlo ya se conoce cuánto se va a ganar y ese monto no se modifica, a diferencia de invertir el dinero en una billetera virtual, por ejemplo, donde la tasa puede variar. Por lo que esta herramienta se convierte en una de las preferidas de aquellos ahorristas más conservadores.

Uno de los principales puntos en contra del plazo fijo es que la tasa de interés actual queda por debajo de la inflación mensual. Por eso, aunque el ahorrista obtiene una ganancia nominal en pesos al finalizar los 30 días, el dinero invertido pierde poder adquisitivo frente al aumento de los precios.