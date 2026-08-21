Nuevas tasas de plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días

Las tasas de plazo fijo volvieron a mostrar cambios durante agosto. Cuánto se puede ganar con $1.000.000 según el banco elegido.

Las tasas de plazo fijo volvieron a mostrar cambios entre las entidades financieras durante agosto. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a mostrar movimientos durante agosto, principalmente entre los bancos más chicos, que modificaron sus rendimientos en las últimas semanas. Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los ahorristas pueden obtener ganancias diferentes según la entidad elegida.

Los cambios se dan en un escenario de tasas que continúa siendo dispar entre los bancos. Mientras algunas de las entidades con mayor volumen de depósitos mantienen rendimientos más bajos, varias compañías financieras y bancos de menor tamaño ofrecen tasas superiores, con algunas modificaciones respecto de las semanas anteriores.

Con $1.000.000 a 30 días, la ganancia puede variar según la tasa que ofrezca cada banco. Foto: Shutterstock Cuánto pagan los bancos con mayor volumen de depósitos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos aparecen algunas de las tasas más bajas del mercado. Por ejemplo, Banco Santander y Banco Patagonia ofrecen una TNA del 16%. En este caso, una inversión de $1.000.000 a 30 días deja una ganancia aproximada de $13.151, por lo que al finalizar el plazo se obtienen $1.013.151.

En un nivel intermedio se encuentran Banco Galicia y Banco Credicoop, con una tasa del 17,5%. Para un depósito de $1.000.000 a 30 días, el rendimiento alcanza aproximadamente los $14.384, por lo que el monto final sería de $1.014.384.

Por su parte, el Banco Nación ofrece una tasa del 19%. Con una inversión de $1.000.000 durante 30 días, la ganancia aproximada es de $15.616, por lo que el ahorrista recibiría $1.015.616 al finalizar el plazo.