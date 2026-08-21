Nuevas tasas de plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días
Las tasas de plazo fijo volvieron a mostrar cambios durante agosto. Cuánto se puede ganar con $1.000.000 según el banco elegido.
Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a mostrar movimientos durante agosto, principalmente entre los bancos más chicos, que modificaron sus rendimientos en las últimas semanas. Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los ahorristas pueden obtener ganancias diferentes según la entidad elegida.
Los cambios se dan en un escenario de tasas que continúa siendo dispar entre los bancos. Mientras algunas de las entidades con mayor volumen de depósitos mantienen rendimientos más bajos, varias compañías financieras y bancos de menor tamaño ofrecen tasas superiores, con algunas modificaciones respecto de las semanas anteriores.
Cuánto pagan los bancos con mayor volumen de depósitos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos aparecen algunas de las tasas más bajas del mercado. Por ejemplo, Banco Santander y Banco Patagonia ofrecen una TNA del 16%. En este caso, una inversión de $1.000.000 a 30 días deja una ganancia aproximada de $13.151, por lo que al finalizar el plazo se obtienen $1.013.151.
En un nivel intermedio se encuentran Banco Galicia y Banco Credicoop, con una tasa del 17,5%. Para un depósito de $1.000.000 a 30 días, el rendimiento alcanza aproximadamente los $14.384, por lo que el monto final sería de $1.014.384.
Por su parte, el Banco Nación ofrece una tasa del 19%. Con una inversión de $1.000.000 durante 30 días, la ganancia aproximada es de $15.616, por lo que el ahorrista recibiría $1.015.616 al finalizar el plazo.
Plazo fijo: las tasas más altas
Las mayores tasas aparecen entre los bancos y compañías financieras de menor tamaño. En este grupo también se registraron movimientos recientes, con algunas entidades que elevaron sus rendimientos y otras que modificaron las condiciones para los depósitos online.
Entre las tasas más altas se encuentra REBA, que ofrece una TNA del 24%. En este caso, un depósito de $1.000.000 a 30 días genera un interés aproximado de $19.726, por lo que el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.019.726.
También aparecen Banco de Comercio, con una TNA del 23,5%, y Banco BICA, con una tasa del 23%. Otras entidades, como Banco CMF, Crédito Regional, Banco Mariva y Banco Meridian, ofrecen tasas superiores al 22%.
Cuánto cambia la ganancia según la tasa
La diferencia entre las tasas también impacta directamente en la ganancia obtenida. Para una inversión de $1.000.000 a 30 días, un ahorrista puede ganar alrededor de $13.151 con una TNA del 16% o $19.726 con una tasa del 24%.
De esta manera, la diferencia entre ambas opciones alcanza los $6.575 de ganancia en apenas un mes. Por eso, comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo puede marcar una diferencia en el rendimiento final.