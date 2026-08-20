La Anmat prohibió un equipo de depilación láser por ser peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución de un equipo de depilación láser en todo el territorio nacional. La medida alcanza a un equipo ALMA LASERS Soprano ICE, identificado con el número de serie SN S12ICE2382 y fabricado en noviembre de 2018.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 5172/2026, publicada este jueves 20 de agosto en el Boletín Oficial . Según explicó el organismo, el equipo habría ingresado al país de manera irregular y actualmente se desconoce su ubicación y estado.

Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia realizada por Sirex Médica S.A., firma habilitada como única importadora en la Argentina de los equipos ALMA LASERS. La empresa informó que había detectado un equipo Soprano ICE con el número de serie SN S12ICE2382 en un establecimiento de medicina estética de Rosario, Santa Fe.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la firma consultó al fabricante y recibió como respuesta que ese equipo había sido vendido a Portugal en 2018. Por este motivo, el producto no habría sido ingresado al país por la empresa que cuenta con la autorización correspondiente para su importación en Argentina.

El equipo fue vinculado a un establecimiento de medicina estética ubicado en Rosario, donde se ofrecían tratamientos mediante páginas web y redes sociales. Sin embargo, cuando personal de Anmat realizó una inspección, encontró otros tres equipos que ya tenían una prohibición por no contar con autorización sanitaria, pero no logró localizar el Soprano ICE denunciado.

El equipo habría sido localizado en Modelarte Medicina Estética S.R.L., ubicado en Rosario, Santa Fe. Foto: Canva.

Qué decidió Anmat

Ante esta situación, el organismo consideró que se desconoce el estado actual del equipo ALMA LASERS SOPRANO ICE - SN S12ICE2382, fabricado en noviembre de 2018 y que su utilización podría representar un riesgo tanto para los pacientes como para los técnicos encargados de manipularlo.

Por este motivo, Anmat resolvió prohibir en todo el país:

El uso del equipo.

Su comercialización.

Su publicación.

Su distribución.

Su venta a través de plataformas de comercio electrónico.

Qué tratamiento realiza el equipo

Según la disposición, se trata de un producto médico de clase de riesgo III destinado a la remoción del vello mediante fototermólisis. El cabezal cuenta con una matriz de diodos que funciona como fuente de emisión de luz láser. Esta emisión actúa sobre la melanina del vello y, al transformarse en calor, permite debilitar el folículo piloso.

Anmat señaló que, debido a que no pudo determinar el estado actual del equipo ni su procedencia, su utilización podría provocar daños en las personas que reciban el tratamiento y también en los técnicos que lo utilicen.