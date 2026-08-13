La Anmat suspendió la habilitación de una droguería por incumplimientos sanitarios

La Anmat suspendió preventivamente la habilitación de Droguería Lomas S.A. tras detectar incumplimientos sanitarios en una inspección realizada durante 2025.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió preventivamente la habilitación de Droguería Lomas S.A., una empresa de Córdoba dedicada al tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

La medida fue establecida mediante la Disposición 4919/2026, publicada este jueves 13 de agosto en el Boletín Oficial. La suspensión se mantendrá hasta que la firma acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos exigidas por la normativa vigente.

Por qué Anmat suspendió a la droguería Según explica la disposición, la medida se originó a partir de una inspección realizada en el establecimiento de la firma durante 2025, en el marco de la renovación de su autorización de funcionamiento. Durante la fiscalización se detectaron incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución, por lo que se solicitó a la empresa que presentara la documentación pendiente y acreditara la corrección de las observaciones realizadas.

Sin embargo, pese a los sucesivos requerimientos efectuados por el área técnica, Droguería Lomas S.A. presentó solamente evidencia parcial de las subsanaciones exigidas y no logró acreditar el cumplimiento completo de las condiciones establecidas por Anmat.

La medida se mantendrá hasta que la firma corrija las deficiencias detectadas. NA Qué decidió la Anmat Ante la persistencia de las deficiencias y el tiempo transcurrido sin que se documentara su corrección, el organismo resolvió suspender preventivamente la habilitación de la drogueria para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.