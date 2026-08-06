Anmat prohibió dos lotes de una conocida crema desinflamante

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de dos lotes de las cremas Átomo Desinflamante , una medida preventiva adoptada luego de que los productos fueran robados antes de salir al mercado.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4753/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y prohibió el uso, comercialización y distribución de Átomo Desinflamante Forte y Átomo Desinflamante Clásico.

Según informó el organismo, la empresa Gramon Millet S.A., titular de ambos medicamentos, notificó el robo de miles de unidades durante un hecho delictivo ocurrido en la planta industrial de Dalban Pharma S.A., ubicada en Haedo. La decisión afectó al lote 00023 de la presentación Forte, con vencimiento en mayo de 2028 y al lote 00214 de la presentación Clásico x 110 gramos.

De acuerdo con la investigación, fueron sustraídas 5.740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico. La firma aclaró que esos lotes nunca fueron comercializados y que las unidades que permanecían bajo su control fueron enviadas a destrucción.

Ante esto, Anmat explicó que, al tratarse de productos robados, se desconoce en qué condiciones fueron almacenados, transportados o conservados, por lo que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia. Por ese motivo, el organismo dispuso la prohibición de uso y pidió a la población no adquirir ni utilizar estos lotes si llegan a encontrarlos a la venta.

Los productos nunca fueron comercializados por la empresa, pero podrían aparecer en el mercado ilegal. Foto: Pexels

También prohibieron un jarabe pediátrico

La Anmat también prohibió el uso, la comercialización y la distribución del jarabe Zetrotrax por 240 ml, correspondiente a los lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8, luego de confirmar que fueron robados durante el mismo hecho delictivo ocurrido en la planta de Laboratorios Dalban, en Haedo.

Según informó el organismo, fueron sustraídas 2.314 unidades del lote EAIB6, 1.706 del lote EAIB7 y 2.340 del lote EAIB8. La empresa explicó que los frascos aún no habían sido colocados en su envase secundario, aunque ya contaban con la etiqueta identificatoria con nombre del producto, lote y vencimiento.

Al igual que ocurrió con las cremas Átomo Desinflamante, la Anmat advirtió que se desconoce el estado de conservación de estos productos robados y, por ese motivo, no puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, por lo que recomendó no comprarlos ni utilizarlos en caso de encontrarlos a la venta.