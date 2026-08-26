La Anmat dio de baja la habilitación de una distribuidora de medicamentos: cuál es y los motivos

Panalab S.A. Argentina ya no podrá operar como distribuidora de medicamentos luego de que Anmat aceptara su solicitud de baja de habilitación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja la habilitación de Panalab S.A. Argentina como distribuidora de medicamentos. La medida fue establecida mediante la Disposición 4921/2026, publicada en el Boletín Oficial este 26 de agosto.

Según consta en la disposición, la propia empresa había solicitado la baja de la habilitación que tenía desde 2008 para funcionar como distribuidora de medicamentos, con excepción de aquellos que requieren cadena de frío, psicotrópicos y estupefacientes. Anmat indicó que el pedido contó con un informe técnico favorable del área correspondiente.

Qué resolvió Anmat sobre Panalab A través del artículo 1 de la disposición, Anmat estableció la baja de la habilitación otorgada a Panalab S.A. Argentina mediante la Disposición 4176/2008. La empresa tiene domicilio en la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

La resolución también establece que el farmacéutico Pablo Pachielat dejó de desempeñarse como director técnico de la firma a partir del 18 de mayo de 2026. Además, Anmat dispuso la cancelación del certificado correspondiente a la habilitación que había sido otorgada en 2008.