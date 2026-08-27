Subieron las tasas de plazo fijo: qué bancos pagan más este 27 de agosto

Las tasas de interés para plazo fijo varían significativamente entre bancos, con opciones que van desde el 16% hasta el 24% TNA para depósitos a 30 días.

Plazo fijo: las tasas de interés que ofrecen los bancos para invertir pesos a 30 días.

El plazo fijo vuelve a ser una alternativa elegida por quienes buscan invertir sus pesos y obtener un rendimiento en un período determinado. En este contexto, las tasas de interés varían según cada entidad y algunas más pequeñas ofrecen porcentajes superiores al de los bancos con mayor volumen de depósitos.

Los bancos que ofrecen las tasas más altas De acuerdo con los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades ofrecen tasas de hasta el 24% nominal anual (TNA) para plazos fijos en pesos a 30 días. Entre las opciones con mayor rendimiento aparecen el Banco CMF y REBA, ambos con una tasa del 24% tanto para clientes como para no clientes.

También se destacan Crédito Regional y Banco Meridian, que informan tasas de hasta el 23,5% para determinados clientes. En tanto, Banco Bica, Banco del Sol y Banco Voii ofrecen una TNA del 23% para depósitos a 30 días.

Qué tasa ofrecen los bancos con más depósitos Entre las diez entidades financieras con mayor volumen de depósitos, las tasas también presentan diferencias. Banco Nación ofrece una TNA del 20%, mientras que BBVA Argentina y Banco Provincia de Buenos Aires informan una tasa del 19,5% para clientes. Banco Macro también ofrece el 19,5%.

Por debajo aparecen Galicia y Banco Credicoop, con una tasa del 18,5%, mientras que ICBC ofrece 18,1%. Banco Ciudad informa una TNA del 17%, y Santander Argentina y Banco Patagonia se ubican en el 16%.