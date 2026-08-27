Quini 6: un apostador ganó más de $369 millones y el pozo trepó a $9.700 millones

El próximo sorteo, el pozo estimado del Quini 6 trepará a $9.700 millones, luego de que los premios mayores de la edición de este miércoles resultaran vacantes.

El Quini 6 volvió a repartir millones y ya se conocen los números que salieron en cada una de sus modalidades.

El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo con importantes premios en juego y una particularidad: los pozos principales quedaron vacantes, mientras que un apostador logró quedarse con más de $369 millones en la modalidad Siempre Sale. Además, el próximo domingo el juego tendrá un pozo estimado de $9.700 millones.

Resultados del Quini 6: edición 3403 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 05, 09, 11, 16, 23 y 26. El primer premio tenía un pozo de $1.100.000.000, pero no hubo ganadores con los seis aciertos, por lo que quedó vacante.

En la Segunda salieron los números 10, 14, 25, 30, 37 y 39. El pozo para el primer premio era de $1.239.950.577,60 y, al igual que en el Tradicional Primer Sorteo, quedó vacante por falta de apuestas con los seis aciertos.

La modalidad Revancha tuvo como números ganadores al 08, 10, 22, 30, 36 y 37. En este caso, el pozo alcanzó los $5.363.333.568, pero tampoco hubo apuestas que acertaran los seis números, por lo que el premio quedó vacante.

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron 20, 23, 24, 28, 35 y 39. El pozo era de $369.455.580 y hubo solo 1 ganador, que logro quedarse con el premio completo de esta modalidad.