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AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto paga Anses en septiembre 2026

La AUH de Anses tendrá un aumento del 2,11% en septiembre. Cuánto podría cobrar cada familia y cómo impacta la Prestación Alimentar.

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Anses tiene nuevos montos de la AUH para septiembre.

Anses tiene nuevos montos de la AUH para septiembre.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre. El aumento será del 2,11%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

De esta manera, la AUH pasará de $150.848 en agosto a $154.031 por hijo en septiembre. Sin embargo, el monto que reciben las familias puede ser menor debido a la retención del 20% que se aplica sobre la asignación y que se abona posteriormente al acreditar el cumplimiento de las condiciones correspondientes.

En el caso de los hijos de hasta 4 años inclusive, cuando los controles de salud y el esquema de vacunación se encuentran acreditados automáticamente en los sistemas oficiales, no se aplica esta retención. Para el resto de los beneficiarios, el 20% se acumula mensualmente y puede cobrarse luego de presentar la Libreta AUH.

La AUH tendrá un aumento del 2,11 por ciento en septiembre. Foto: Archivo MDZ

La AUH tendrá un aumento del 2,11 por ciento en septiembre. Foto: Archivo MDZ

Cuánto se puede cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, algunas familias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se otorga de manera automática y busca complementar los ingresos destinados a la alimentación. Está dirigido a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que reciben AUH y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

En septiembre, una familia con un hijo puede recibir $123.224,80 correspondientes al 80% de la AUH, más $72.250 de Prestación Alimentar, lo que lleva el ingreso total a $195.474,80. En el caso de dos hijos, la AUH alcanza los $246.449,60 y la prestación alimentaria suma $113.299, por lo que el total llega a $359.748,60.

Para los hogares con tres hijos, el 80% de la AUH representa $369.674,40 y la Prestación Alimentar agrega $149.425, alcanzando un total de $519.099,40. En tanto, las familias con cuatro hijos reciben $492.899,20 por AUH y $149.425 correspondientes a la prestación alimentaria, por lo que el monto total llega a $642.324,20.

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