AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto paga Anses en septiembre 2026

La AUH de Anses tendrá un aumento del 2,11% en septiembre. Cuánto podría cobrar cada familia y cómo impacta la Prestación Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre. El aumento será del 2,11%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

De esta manera, la AUH pasará de $150.848 en agosto a $154.031 por hijo en septiembre. Sin embargo, el monto que reciben las familias puede ser menor debido a la retención del 20% que se aplica sobre la asignación y que se abona posteriormente al acreditar el cumplimiento de las condiciones correspondientes.

En el caso de los hijos de hasta 4 años inclusive, cuando los controles de salud y el esquema de vacunación se encuentran acreditados automáticamente en los sistemas oficiales, no se aplica esta retención. Para el resto de los beneficiarios, el 20% se acumula mensualmente y puede cobrarse luego de presentar la Libreta AUH.

La AUH tendrá un aumento del 2,11 por ciento en septiembre. Foto: Archivo MDZ Cuánto se puede cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar Además de la AUH, algunas familias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se otorga de manera automática y busca complementar los ingresos destinados a la alimentación. Está dirigido a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que reciben AUH y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

En septiembre, una familia con un hijo puede recibir $123.224,80 correspondientes al 80% de la AUH, más $72.250 de Prestación Alimentar, lo que lleva el ingreso total a $195.474,80. En el caso de dos hijos, la AUH alcanza los $246.449,60 y la prestación alimentaria suma $113.299, por lo que el total llega a $359.748,60.