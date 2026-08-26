Este miércoles 26 hay nuevos pagos de Anses: quiénes están incluidos

La jornada alcanza a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y a titulares de la Prestación por Desempleo. La terminación del DNI define quién cobra.

La Anses paga este miércoles 26 a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y a titulares de Desempleo.

El calendario de pagos de la Anses para este miércoles 26 de agosto será más acotado que el de las primeras semanas del mes. Los pagos por terminación de documento se concentrarán en dos prestaciones: jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

En el primer caso, durante el miércoles recibirán sus haberes los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima cuyos DNI terminen en 2 y 3. Se trata de la segunda jornada destinada a este grupo, cuyo calendario comenzó el martes 25.

Quiénes cobran este miércoles según el calendario de pagos También será día de cobro para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 4 y 5. Así, durante el 26 de agosto coincidirán dos pares diferentes de terminaciones: 2 y 3 para jubilaciones superiores al mínimo, y 4 y 5 para Desempleo. En agosto, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 1,89%. Con esa actualización, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. Por ese motivo, quienes cobran este miércoles dentro del calendario previsional son aquellos cuyo haber mensual supera esa cifra.

Las terminaciones de DNI 2 y 3 corresponden a jubilaciones superiores al mínimo, mientras que 4 y 5 cobran la Prestación por Desempleo. Shutterstock El bono de $70.000 también puede alcanzar parcialmente a algunos jubilados que superan la mínima. Quienes perciben más de $419.775,93 pero menos de $489.775,93 reciben un refuerzo proporcional hasta completar ese último monto. Si el haber supera los $489.775,93, el bono ya no corresponde.